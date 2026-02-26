Старший брат Cayenne: новий семимісний кросовер Porsche кине виклик BMW X7 і Mercedes GLS

Porsche розробляє новий флагманський кросовер. Велика сімейна модель буде доступна в бензинових, плагін-гібридних та електричних версіях.

Найбільший кросовер Porsche із робочою назвою K1 презентують в 2028 році та вироблятимуть на підприємстві в Братиславі разом із Cayenne. Перші подробиці моделі стали відомі британському виданню Autocar.

Новий Porsche K1 стане конкурентом BMW X7 та Mercedes GLS, а також побратимом майбутнього Audi Q9, адже використовуватиме ту саму платформу РРС. Судячи з рендеру, зовні кросовер нагадуватиме новий Porsche Cayenne 2026.

Важливо

Не розорять при ремонті: найнадійніші преміальні кросовери віком до 5 років (фото)

Преміальний кросовер Porsche K1 стане найбільшим авто в історії марки. Його довжина перевищить 5 метрів, що дозволить встановити в салоні третій ряд сидінь. Модель запропонують у версіях на 4, 5 та 7 місць.

Відео дня

Якщо раніше новий Porsche K1 анонсували лише в електричному виконанні, то тепер розробники скоригували свої плани і додали в лінійку двигуни внутрішнього згоряння. Як і споріднений кросовер Audi Q9, модель також отримає бензинові турбомотори об'ємом 3,0 та 4,0 л і плагін-гібридну установку.

Раніше Фокус розповідав про заряджений кросовер Audi потужністю понад 700 сил.

Також ми писали про новий флагманський електрокросовер Skoda Peaq.