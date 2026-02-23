Не розорять при ремонті: найнадійніші преміальні кросовери віком до 5 років (фото)

Британські експерти визначили найнадійніші кросовери преміумкласу. Вони безпроблемні та рідко ламаються.

Розкішні кросовери з пробігом подекуди можуть неприємно здивувати чеками за ремонт. Утім, на ринку вистачає безпроблемних моделей. Найнадійніші вживані кросовери преміумкласу вибрало видання WhatCar.

Основним показником при створенні рейтингу став відсоток авто з несправностями. На основі цього експерти вирахували індекс надійності авто.

10 місце. Volvo XC60 T8 – індекс надійності 93%

Volvo XC60 T8 Фото: Тарас Брязгунов

Плагін-гібрид Volvo XC60 T8 доволі надійний – несправності виявили в 28% авто. Зазвичай проблемними є мультимедіа, електроніка, кондиціонер та оздоблення. Усі зафіксовані випадки були гарантійними, а 38% авто відремонтували за день.

9 місце. BMW X3 – індекс надійності 93,1%

BMW X3 Фото: BMW

BMW X3 попереднього покоління найнадійніший у дизельному виконанні. Найчастіше фіксувалися проблеми з вихлопом, мультимедіа, електрообладнанням двигуна та оздобленням. 94% випадків були гарантійними, проте подекуди ремонт BMW X3 коштував $2000. Третину авто відремонтували за день, а майже половину – за тиждень.

8 місце. Mercedes EQA – індекс надійності 94,1%

Mercedes EQA Фото: Mercedes-Benz

Електромобіль Mercedes EQA доволі безпроблемний – 23% авто мали несправності, причому всі їх виправили по гарантії. 40% електрокарів відремонтували за день, але 50% — затрималися на СТО на тиждень і довше.

7 місце. Land Rover Defender – індекс надійності 94,6%

Land Rover Defender Фото: Land Rover

Defender витривалий на бездоріжжі і надійніший, ніж більшість моделей Land Rover. Усі зафіксовані випадки несправностей були гарантійними, проте половину авто ремонтували понад тиждень. Зазвичай виходили з ладу мультимедіа, двигун та електроніка.

6 місце. Mercedes GLC – індекс надійності 94,6%

Mercedes GLC Фото: Mercedes-Benz

21% Mercedes GLC мали несправності, причому зазвичай незначні – виходили з ладу акумулятор, електроніка, кондиціонер, мультимедіа. Усі випадки були гарантійними, а 37% авто відремонтували за день.

5 місце. BMW iX3 – індекс надійності 95,5%

BMW iX3 Фото: BMW

Електромобіль BMW X3, як не дивно, надійніший за дизельного побратима. Проблемними виявилися 19% авто і 82% з них пробули на СТО до тижня. Усі BMW iX3 відремонтували по гарантії, а найчастіше фіксували несправності кондиціонера, батареї та електроніки.

4 місце. Mercedes GLB – індекс надійності 96%

Mercedes GLB Фото: Mercedes-Benz

29% власників Mercedes GLB повідомили про проблеми своїх авто. Зазвичай виходили з ладу мультимедіа, оздоблення та електроніка. Усі випадки визнали гарантійними, а половину з них виправили за день.

3 місце. BMW X5 – індекс надійності 96,2%

BMW X5 Фото: BMW

Найнадійніші BMW X5 – бензинові та плагін-гібридні: лише 14% авто виявилися проблемними (усі випадки – гарантійні) і 57% з них відремонтували за день. Найчастіше ремонтували КПП, двигун та вихлоп.

2 місце. Tesla Model Y – індекс надійності 97,1%

Tesla Model Y Фото: Tesla Motors

12% Tesla Model Y мали проблеми і всі їх відремонтували за гарантією. 58% авто пробули на СТО до тижня. Несправності були найрізноманітнішими – виходили з ладу батарея, гальма, електроніка, оздоблення і підвіска.

1 місце. Porsche Macan – індекс надійності 99%

Porsche Macan Фото: Porsche

Porsche Macan – найнадійніший преміальний кросовер. Лише 5% авто виходили з ладу і половину з них відремонтували за день. Найбільш проблемними були КПП і електроніка.

