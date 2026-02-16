Підтримайте нас RU
Практичні та доступні: визначено кращі вживані кросовери вартістю до $13 000 (фото)

Kia Sportage Qashqai
На європейському ринку вистачає вживаних кросоверів вартістю до $13 000 | Фото: Top Gear

Експерти назвали кращі компактні кросовери з пробігом. Вони недорогі, безпроблемні та підійдуть для родини.

Кросовери є найпопулярнішим класом авто на ринку, оскільки вони місткі, практичні та мають високий кліренс. А вживані кросовери із Європи ще й доступні. Британське видання WhatCar визначило найкращі кросовери з пробігом за ціною до 10 000 фунтів стерлінгів ($13 000).

10 місце – Renault Kadjar

Renault Kadjar
Renault Kadjar
Фото: Renault

Кросовер Renault Kadjar збудований на базі Nissan Qashqai. Він просторий і комфортний, а його дизельні версії економічні.

Плюси:

  • просторі салон та багажник;
  • тихі бензинові двигуни.

Мінуси:

  • не найкраща якість;
  • неінформативні гальма.
9 місце – Nissan Qashqai

Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Фото: Nissan

Nissan Qashqai задав моду на компактні кросовери. Друге його покоління практичне і доволі багато оснащене, а його дизельні варіанти споживають мало пального.

Плюси:

  • багата комплектація;
  • економічні дизелі.

Мінуси:

  • жорстка їзда з 19-дюймовими дисками;
  • обмежений огляд назад.

8 місце – Ford Kuga

Ford Kuga
Ford Kuga
Фото: Ford

Ford Kuga другої генерації – кросовер для активних водіїв, який порадує непоганою керованістю. До того ж, він відносно недорогий і зазвичай добре оснащений за свої гроші.

Плюси:

  • гарна керованість;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • є просторіші аналоги;
  • якість внутрішнього оздоблення.

7 місце – Renault Captur

Renault Captur
Renault Captur
Фото: Renault

На ринку чимало Renault Captur за невисокою ціною. Його бензинові та дизельні двигуни економічні, а шумоізоляція досить непогана.

Плюси:

  • практичний салон;
  • непогана комплектація;
  • гарна шумоізоляція.

Мінуси:

  • низька якість оздоблення на ранніх моделях;
  • слабкий базовий двигун.

6 місце – Suzuki Ignis

Suzuki Ignis
Suzuki Ignis
Фото: Suzuki

Suzuki Ignis – один із найменших кросоверів на ринку, проте в його салоні помістяться четверо дорослих. Він маневрений і чудово підходить для міста.

Плюси:

  • просторий для своїх розмірів;
  • багате оснащення;
  • чудова маневреність.

Мінуси:

  • жорсткувата їзда;
  • застаріла мультимедійна система.

5 місце – Mazda CX-5

Mazda CX-5
Mazda CX-5
Фото: Mazda

Mazda CX-5 першого покоління чудово керується і дуже надійна. У кросовера досить просторий салон та місткий багажник, а його бензинові двигуни економічні.

Плюси:

  • чудова керованість;
  • економічні двигуни.

Мінуси:

  • слабка шумоізоляція;
  • жорсткувата їзда.

4 місце – Dacia Duster

Dacia Duster
Dacia Duster
Фото: Dacia

Duster другої генерації – недорогий бюджетний кросовер із непоганою прохідністю. У нього не найкраще оздоблення салону, зате він доволі місткий.

Плюси:

  • невисока ціна;
  • непогана прохідність.

Мінуси:

  • бідна комплектація;
  • неякісне внутрішнє оздоблення.

3 місце – Suzuki Vitara

Suzuki Vitara
Suzuki Vitara
Фото: Suzuki

Suzuki Vitara – альтернатива Duster із дещо якіснішим салоном та багатшим оснащенням. Кросовер надійний та практичний.

Плюси:

  • надійність;
  • непогане оснащення;
  • практичний салон.

Мінуси:

  • слабка шумоізоляція.

2 місце – Hyundai Tucson

Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Фото: Hyundai

Hyundai Tucson — недорогий і доволі надійний кросовер із багатою комплектацією, просторим салоном та легкою безпечною керованістю.

Плюси:

  • просторий салон;
  • непогана комплектація;
  • невисока ціна.

Мінуси:

  • жорсткувата підвіска;
  • неекономічні бензинові версії.
1 місце – Kia Sportage

Kia Sportage
Kia Sportage
Фото: Kia

Кросовер Kia Sportage четвертого покоління— побратим Hyundai Tucson, із дещо кращою керованістю та багатшим оснащенням. Він доволі недорогий і зазвичай безпроблемний. На ринку чимало цих авто.

Плюси:

  • місткий салон;
  • багата комплектація;
  • невисока ціна.

Мінуси:

  • жорсткувата їзда.

Раніше Фокус розповідав про найкращі доступні електромобілі 2026 року.

Також ми писали про кращі вживані кросовери вартістю до $25 000.