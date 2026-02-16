Практичні та доступні: визначено кращі вживані кросовери вартістю до $13 000 (фото)
Експерти назвали кращі компактні кросовери з пробігом. Вони недорогі, безпроблемні та підійдуть для родини.
Кросовери є найпопулярнішим класом авто на ринку, оскільки вони місткі, практичні та мають високий кліренс. А вживані кросовери із Європи ще й доступні. Британське видання WhatCar визначило найкращі кросовери з пробігом за ціною до 10 000 фунтів стерлінгів ($13 000).
10 місце – Renault Kadjar
Кросовер Renault Kadjar збудований на базі Nissan Qashqai. Він просторий і комфортний, а його дизельні версії економічні.
Плюси:
- просторі салон та багажник;
- тихі бензинові двигуни.
Мінуси:
- не найкраща якість;
- неінформативні гальма.
9 місце – Nissan Qashqai
Nissan Qashqai задав моду на компактні кросовери. Друге його покоління практичне і доволі багато оснащене, а його дизельні варіанти споживають мало пального.
Плюси:
- багата комплектація;
- економічні дизелі.
Мінуси:
- жорстка їзда з 19-дюймовими дисками;
- обмежений огляд назад.
8 місце – Ford Kuga
Ford Kuga другої генерації – кросовер для активних водіїв, який порадує непоганою керованістю. До того ж, він відносно недорогий і зазвичай добре оснащений за свої гроші.
Плюси:
- гарна керованість;
- багате оснащення.
Мінуси:
- є просторіші аналоги;
- якість внутрішнього оздоблення.
7 місце – Renault Captur
На ринку чимало Renault Captur за невисокою ціною. Його бензинові та дизельні двигуни економічні, а шумоізоляція досить непогана.
Плюси:
- практичний салон;
- непогана комплектація;
- гарна шумоізоляція.
Мінуси:
- низька якість оздоблення на ранніх моделях;
- слабкий базовий двигун.
6 місце – Suzuki Ignis
Suzuki Ignis – один із найменших кросоверів на ринку, проте в його салоні помістяться четверо дорослих. Він маневрений і чудово підходить для міста.
Плюси:
- просторий для своїх розмірів;
- багате оснащення;
- чудова маневреність.
Мінуси:
- жорсткувата їзда;
- застаріла мультимедійна система.
5 місце – Mazda CX-5
Mazda CX-5 першого покоління чудово керується і дуже надійна. У кросовера досить просторий салон та місткий багажник, а його бензинові двигуни економічні.
Плюси:
- чудова керованість;
- економічні двигуни.
Мінуси:
- слабка шумоізоляція;
- жорсткувата їзда.
4 місце – Dacia Duster
Duster другої генерації – недорогий бюджетний кросовер із непоганою прохідністю. У нього не найкраще оздоблення салону, зате він доволі місткий.
Плюси:
- невисока ціна;
- непогана прохідність.
Мінуси:
- бідна комплектація;
- неякісне внутрішнє оздоблення.
3 місце – Suzuki Vitara
Suzuki Vitara – альтернатива Duster із дещо якіснішим салоном та багатшим оснащенням. Кросовер надійний та практичний.
Плюси:
- надійність;
- непогане оснащення;
- практичний салон.
Мінуси:
- слабка шумоізоляція.
2 місце – Hyundai Tucson
Hyundai Tucson — недорогий і доволі надійний кросовер із багатою комплектацією, просторим салоном та легкою безпечною керованістю.
Плюси:
- просторий салон;
- непогана комплектація;
- невисока ціна.
Мінуси:
- жорсткувата підвіска;
- неекономічні бензинові версії.
1 місце – Kia Sportage
Кросовер Kia Sportage четвертого покоління— побратим Hyundai Tucson, із дещо кращою керованістю та багатшим оснащенням. Він доволі недорогий і зазвичай безпроблемний. На ринку чимало цих авто.
Плюси:
- місткий салон;
- багата комплектація;
- невисока ціна.
Мінуси:
- жорсткувата їзда.
