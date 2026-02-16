Практичні та доступні: визначено кращі вживані кросовери вартістю до $13 000 (фото)

Експерти назвали кращі компактні кросовери з пробігом. Вони недорогі, безпроблемні та підійдуть для родини.

Кросовери є найпопулярнішим класом авто на ринку, оскільки вони місткі, практичні та мають високий кліренс. А вживані кросовери із Європи ще й доступні. Британське видання WhatCar визначило найкращі кросовери з пробігом за ціною до 10 000 фунтів стерлінгів ($13 000).

10 місце – Renault Kadjar

Renault Kadjar Фото: Renault

Кросовер Renault Kadjar збудований на базі Nissan Qashqai. Він просторий і комфортний, а його дизельні версії економічні.

Плюси:

просторі салон та багажник;

тихі бензинові двигуни.

Мінуси:

не найкраща якість;

неінформативні гальма.

9 місце – Nissan Qashqai

Nissan Qashqai Фото: Nissan

Nissan Qashqai задав моду на компактні кросовери. Друге його покоління практичне і доволі багато оснащене, а його дизельні варіанти споживають мало пального.

Плюси:

багата комплектація;

економічні дизелі.

Мінуси:

жорстка їзда з 19-дюймовими дисками;

обмежений огляд назад.

8 місце – Ford Kuga

Ford Kuga Фото: Ford

Ford Kuga другої генерації – кросовер для активних водіїв, який порадує непоганою керованістю. До того ж, він відносно недорогий і зазвичай добре оснащений за свої гроші.

Плюси:

гарна керованість;

багате оснащення.

Мінуси:

є просторіші аналоги;

якість внутрішнього оздоблення.

7 місце – Renault Captur

Renault Captur Фото: Renault

На ринку чимало Renault Captur за невисокою ціною. Його бензинові та дизельні двигуни економічні, а шумоізоляція досить непогана.

Плюси:

практичний салон;

непогана комплектація;

гарна шумоізоляція.

Мінуси:

низька якість оздоблення на ранніх моделях;

слабкий базовий двигун.

6 місце – Suzuki Ignis

Suzuki Ignis Фото: Suzuki

Suzuki Ignis – один із найменших кросоверів на ринку, проте в його салоні помістяться четверо дорослих. Він маневрений і чудово підходить для міста.

Плюси:

просторий для своїх розмірів;

багате оснащення;

чудова маневреність.

Мінуси:

жорсткувата їзда;

застаріла мультимедійна система.

5 місце – Mazda CX-5

Mazda CX-5 Фото: Mazda

Mazda CX-5 першого покоління чудово керується і дуже надійна. У кросовера досить просторий салон та місткий багажник, а його бензинові двигуни економічні.

Плюси:

чудова керованість;

економічні двигуни.

Мінуси:

слабка шумоізоляція;

жорсткувата їзда.

4 місце – Dacia Duster

Dacia Duster Фото: Dacia

Duster другої генерації – недорогий бюджетний кросовер із непоганою прохідністю. У нього не найкраще оздоблення салону, зате він доволі місткий.

Плюси:

невисока ціна;

непогана прохідність.

Мінуси:

бідна комплектація;

неякісне внутрішнє оздоблення.

3 місце – Suzuki Vitara

Suzuki Vitara Фото: Suzuki

Suzuki Vitara – альтернатива Duster із дещо якіснішим салоном та багатшим оснащенням. Кросовер надійний та практичний.

Плюси:

надійність;

непогане оснащення;

практичний салон.

Мінуси:

слабка шумоізоляція.

2 місце – Hyundai Tucson

Hyundai Tucson Фото: Hyundai

Hyundai Tucson — недорогий і доволі надійний кросовер із багатою комплектацією, просторим салоном та легкою безпечною керованістю.

Плюси:

просторий салон;

непогана комплектація;

невисока ціна.

Мінуси:

жорсткувата підвіска;

неекономічні бензинові версії.

1 місце – Kia Sportage

Kia Sportage Фото: Kia

Кросовер Kia Sportage четвертого покоління— побратим Hyundai Tucson, із дещо кращою керованістю та багатшим оснащенням. Він доволі недорогий і зазвичай безпроблемний. На ринку чимало цих авто.

Плюси:

місткий салон;

багата комплектація;

невисока ціна.

Мінуси:

жорсткувата їзда.

