Практичные и доступные: определены лучшие подержанные кроссоверы стоимостью до $13 000 (фото)

Kia Sportage Qashqai
На европейском рынке хватает подержанных кроссоверов стоимостью до $13 000 | Фото: Top Gear

Эксперты назвали лучшие компактные кроссоверы с пробегом. Они недорогие, беспроблемные и подойдут для семьи.

Кроссоверы являются самым популярным классом авто на рынке, поскольку они вместительны, практичны и имеют высокий клиренс. А подержанные кроссоверы из Европы еще и доступны. Британское издание WhatCar определило лучшие кроссоверы с пробегом по цене до 10 000 фунтов стерлингов ($13 000).

10 место — Renault Kadjar

Renault Kadjar
Renault Kadjar
Фото: Renault

Кроссовер Renault Kadjar построен на базе Nissan Qashqai. Он просторный и комфортный, а его дизельные версии экономичны.

Плюсы:

  • просторные салон и багажник;
  • тихие бензиновые двигатели.

Минусы:

  • не лучшее качество;
  • неинформативные тормоза.
9 место — Nissan Qashqai

Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Фото: Nissan

Nissan Qashqai задал моду на компактные кроссоверы. Второе его поколение практичное и довольно богато оснащено, а его дизельные варианты потребляют мало топлива.

Плюсы:

  • богатая комплектация;
  • экономичные дизели.

Минусы:

  • жесткая езда с 19-дюймовыми дисками;
  • ограниченный обзор назад.

8 место — Ford Kuga

Ford Kuga
Ford Kuga
Фото: Ford

Ford Kuga второй генерации — кроссовер для активных водителей, который порадует неплохой управляемостью. К тому же, он относительно недорогой и обычно хорошо оснащен за свои деньги.

Плюсы:

  • хорошая управляемость;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • есть более просторные аналоги;
  • качество внутренней отделки.

7 место — Renault Captur

Renault Captur
Renault Captur
Фото: Renault

На рынке немало Renault Captur по невысокой цене. Его бензиновые и дизельные двигатели экономичны, а шумоизоляция довольно неплохая.

Плюсы:

  • практичный салон;
  • неплохая комплектация;
  • хорошая шумоизоляция.

Минусы:

  • низкое качество отделки на ранних моделях;
  • слабый базовый двигатель.

6 место — Suzuki Ignis

Suzuki Ignis
Suzuki Ignis
Фото: Suzuki

Suzuki Ignis — один из самых маленьких кроссоверов на рынке, однако в его салоне поместятся четверо взрослых. Он маневренный и отлично подходит для города.

Плюсы:

  • просторный для своих размеров;
  • богатое оснащение;
  • превосходная маневренность.

Минусы:

  • жестковатая езда;
  • устаревшая мультимедийная система.

5 место — Mazda CX-5

Mazda CX-5
Mazda CX-5
Фото: Mazda

Mazda CX-5 первого поколения прекрасно управляется и очень надежна. У кроссовера достаточно просторный салон и вместительный багажник, а его бензиновые двигатели экономичны.

Плюсы:

  • превосходная управляемость;
  • экономичные двигатели.

Минусы:

  • слабая шумоизоляция;
  • жестковатая езда.

4 место — Dacia Duster

Dacia Duster
Dacia Duster
Фото: Dacia

Duster второй генерации — недорогой бюджетный кроссовер с неплохой проходимостью. У него не лучшая отделка салона, зато он довольно вместительный.

Плюсы:

  • невысокая цена;
  • неплохая проходимость.

Минусы:

  • бедная комплектация;
  • некачественная внутренняя отделка.

3 место — Suzuki Vitara

Suzuki Vitara
Suzuki Vitara
Фото: Suzuki

Suzuki Vitara — альтернатива Duster с несколько более качественным салоном и богатым оснащением. Кроссовер надежный и практичный.

Плюсы:

  • надежность;
  • неплохое оснащение;
  • практичный салон.

Минусы:

  • слабая шумоизоляция.

2 место — Hyundai Tucson

Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Фото: Hyundai

Hyundai Tucson — недорогой и довольно надежный кроссовер с богатой комплектацией, просторным салоном и легкой безопасной управляемостью.

Плюсы:

  • просторный салон;
  • неплохая комплектация;
  • невысокая цена.

Минусы:

  • жестковатая подвеска;
  • неэкономичные бензиновые версии.
1 место — Kia Sportage

Kia Sportage
Kia Sportage
Фото: Kia

Кроссовер Kia Sportage четвертого поколения — собрат Hyundai Tucson, с несколько лучшей управляемостью и богатым оснащением. Он довольно недорогой и обычно беспроблемный. На рынке немало этих авто.

Плюсы:

  • вместительный салон;
  • богатая комплектация;
  • невысокая цена.

Минусы:

  • жестковатая езда.

