Практичные и доступные: определены лучшие подержанные кроссоверы стоимостью до $13 000 (фото)

Эксперты назвали лучшие компактные кроссоверы с пробегом. Они недорогие, беспроблемные и подойдут для семьи.

Кроссоверы являются самым популярным классом авто на рынке, поскольку они вместительны, практичны и имеют высокий клиренс. А подержанные кроссоверы из Европы еще и доступны. Британское издание WhatCar определило лучшие кроссоверы с пробегом по цене до 10 000 фунтов стерлингов ($13 000).

10 место — Renault Kadjar

Renault Kadjar Фото: Renault

Кроссовер Renault Kadjar построен на базе Nissan Qashqai. Он просторный и комфортный, а его дизельные версии экономичны.

Плюсы:

просторные салон и багажник;

тихие бензиновые двигатели.

Минусы:

не лучшее качество;

неинформативные тормоза.

9 место — Nissan Qashqai

Nissan Qashqai Фото: Nissan

Nissan Qashqai задал моду на компактные кроссоверы. Второе его поколение практичное и довольно богато оснащено, а его дизельные варианты потребляют мало топлива.

Плюсы:

богатая комплектация;

экономичные дизели.

Минусы:

жесткая езда с 19-дюймовыми дисками;

ограниченный обзор назад.

8 место — Ford Kuga

Ford Kuga Фото: Ford

Ford Kuga второй генерации — кроссовер для активных водителей, который порадует неплохой управляемостью. К тому же, он относительно недорогой и обычно хорошо оснащен за свои деньги.

Плюсы:

хорошая управляемость;

богатое оснащение.

Минусы:

есть более просторные аналоги;

качество внутренней отделки.

7 место — Renault Captur

Renault Captur Фото: Renault

На рынке немало Renault Captur по невысокой цене. Его бензиновые и дизельные двигатели экономичны, а шумоизоляция довольно неплохая.

Плюсы:

практичный салон;

неплохая комплектация;

хорошая шумоизоляция.

Минусы:

низкое качество отделки на ранних моделях;

слабый базовый двигатель.

6 место — Suzuki Ignis

Suzuki Ignis Фото: Suzuki

Suzuki Ignis — один из самых маленьких кроссоверов на рынке, однако в его салоне поместятся четверо взрослых. Он маневренный и отлично подходит для города.

Плюсы:

просторный для своих размеров;

богатое оснащение;

превосходная маневренность.

Минусы:

жестковатая езда;

устаревшая мультимедийная система.

5 место — Mazda CX-5

Mazda CX-5 Фото: Mazda

Mazda CX-5 первого поколения прекрасно управляется и очень надежна. У кроссовера достаточно просторный салон и вместительный багажник, а его бензиновые двигатели экономичны.

Плюсы:

превосходная управляемость;

экономичные двигатели.

Минусы:

слабая шумоизоляция;

жестковатая езда.

4 место — Dacia Duster

Dacia Duster Фото: Dacia

Duster второй генерации — недорогой бюджетный кроссовер с неплохой проходимостью. У него не лучшая отделка салона, зато он довольно вместительный.

Плюсы:

невысокая цена;

неплохая проходимость.

Минусы:

бедная комплектация;

некачественная внутренняя отделка.

3 место — Suzuki Vitara

Suzuki Vitara Фото: Suzuki

Suzuki Vitara — альтернатива Duster с несколько более качественным салоном и богатым оснащением. Кроссовер надежный и практичный.

Плюсы:

надежность;

неплохое оснащение;

практичный салон.

Минусы:

слабая шумоизоляция.

2 место — Hyundai Tucson

Hyundai Tucson Фото: Hyundai

Hyundai Tucson — недорогой и довольно надежный кроссовер с богатой комплектацией, просторным салоном и легкой безопасной управляемостью.

Плюсы:

просторный салон;

неплохая комплектация;

невысокая цена.

Минусы:

жестковатая подвеска;

неэкономичные бензиновые версии.

1 место — Kia Sportage

Kia Sportage Фото: Kia

Кроссовер Kia Sportage четвертого поколения — собрат Hyundai Tucson, с несколько лучшей управляемостью и богатым оснащением. Он довольно недорогой и обычно беспроблемный. На рынке немало этих авто.

Плюсы:

вместительный салон;

богатая комплектация;

невысокая цена.

Минусы:

жестковатая езда.

