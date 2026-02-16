Практичные и доступные: определены лучшие подержанные кроссоверы стоимостью до $13 000 (фото)
Эксперты назвали лучшие компактные кроссоверы с пробегом. Они недорогие, беспроблемные и подойдут для семьи.
Кроссоверы являются самым популярным классом авто на рынке, поскольку они вместительны, практичны и имеют высокий клиренс. А подержанные кроссоверы из Европы еще и доступны. Британское издание WhatCar определило лучшие кроссоверы с пробегом по цене до 10 000 фунтов стерлингов ($13 000).
10 место — Renault Kadjar
Кроссовер Renault Kadjar построен на базе Nissan Qashqai. Он просторный и комфортный, а его дизельные версии экономичны.
Плюсы:
- просторные салон и багажник;
- тихие бензиновые двигатели.
Минусы:
- не лучшее качество;
- неинформативные тормоза.
9 место — Nissan Qashqai
Nissan Qashqai задал моду на компактные кроссоверы. Второе его поколение практичное и довольно богато оснащено, а его дизельные варианты потребляют мало топлива.
Плюсы:
- богатая комплектация;
- экономичные дизели.
Минусы:
- жесткая езда с 19-дюймовыми дисками;
- ограниченный обзор назад.
8 место — Ford Kuga
Ford Kuga второй генерации — кроссовер для активных водителей, который порадует неплохой управляемостью. К тому же, он относительно недорогой и обычно хорошо оснащен за свои деньги.
Плюсы:
- хорошая управляемость;
- богатое оснащение.
Минусы:
- есть более просторные аналоги;
- качество внутренней отделки.
7 место — Renault Captur
На рынке немало Renault Captur по невысокой цене. Его бензиновые и дизельные двигатели экономичны, а шумоизоляция довольно неплохая.
Плюсы:
- практичный салон;
- неплохая комплектация;
- хорошая шумоизоляция.
Минусы:
- низкое качество отделки на ранних моделях;
- слабый базовый двигатель.
6 место — Suzuki Ignis
Suzuki Ignis — один из самых маленьких кроссоверов на рынке, однако в его салоне поместятся четверо взрослых. Он маневренный и отлично подходит для города.
Плюсы:
- просторный для своих размеров;
- богатое оснащение;
- превосходная маневренность.
Минусы:
- жестковатая езда;
- устаревшая мультимедийная система.
5 место — Mazda CX-5
Mazda CX-5 первого поколения прекрасно управляется и очень надежна. У кроссовера достаточно просторный салон и вместительный багажник, а его бензиновые двигатели экономичны.
Плюсы:
- превосходная управляемость;
- экономичные двигатели.
Минусы:
- слабая шумоизоляция;
- жестковатая езда.
4 место — Dacia Duster
Duster второй генерации — недорогой бюджетный кроссовер с неплохой проходимостью. У него не лучшая отделка салона, зато он довольно вместительный.
Плюсы:
- невысокая цена;
- неплохая проходимость.
Минусы:
- бедная комплектация;
- некачественная внутренняя отделка.
3 место — Suzuki Vitara
Suzuki Vitara — альтернатива Duster с несколько более качественным салоном и богатым оснащением. Кроссовер надежный и практичный.
Плюсы:
- надежность;
- неплохое оснащение;
- практичный салон.
Минусы:
- слабая шумоизоляция.
2 место — Hyundai Tucson
Hyundai Tucson — недорогой и довольно надежный кроссовер с богатой комплектацией, просторным салоном и легкой безопасной управляемостью.
Плюсы:
- просторный салон;
- неплохая комплектация;
- невысокая цена.
Минусы:
- жестковатая подвеска;
- неэкономичные бензиновые версии.
1 место — Kia Sportage
Кроссовер Kia Sportage четвертого поколения — собрат Hyundai Tucson, с несколько лучшей управляемостью и богатым оснащением. Он довольно недорогой и обычно беспроблемный. На рынке немало этих авто.
Плюсы:
- вместительный салон;
- богатая комплектация;
- невысокая цена.
Минусы:
- жестковатая езда.
