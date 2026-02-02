Поддержите нас UA
Рациональный выбор: эксперты назвали лучшие кроссоверы с пробегом до $25 000 (фото)

Британские эксперты назвали лучшие компактные кроссоверы с пробегом | Фото: Auto Bild

Обнародован рейтинг лучших подержанных кроссоверов компактного класса. Они недорогие, практичные и просторные.

Лучшие кроссоверы с пробегом определило британское издание WhatCar. Эксперты выбрали относительно свежие модели стоимостью до 20 000 фунтов стерлингов ($25 000). В рейтинг попали как массовые, так и премиальные кроссоверы.

10 место — Nissan Qashqai

Фото: Nissan

Кроссовер Nissan Qashqai в свое время задал тренд в сегменте. Модель третьей генерации тихая, комфортабельная и экономичная. У Qashqai отличное сочетание цены и качества.

Плюсы:

  • качественный интерьер;
  • богатое оснащение по безопасности.

Минусы:

  • слабая динамика;
  • неинтересная управляемость.

9 место — Kia Sportage

Фото: Kia

Kia Sportage предыдущего поколения много оснащен, имеет просторный салон и большой багажник и широкую палитру двигателей. Модель недорогая и обычно достаточно надежная.

Плюсы:

  • просторные салон и багажник;
  • богатая комплектация.

Минусы:

  • шумный дизель;
  • неинтересная управляемость.

8 место — Hyundai Tucson

Фото: Top Gear

Кроссовер Hyundai Tucson просторный внутри и практичный. У него достаточно качественный салон и неплохое оснащение. Гибридная версия порадует малым "аппетитом".

Плюсы:

  • экономичный гибрид;
  • качественный салон;
  • надежный.

Минусы:

  • жестковатая езда;
  • неинтересная управляемость.
7 место — Peugeot 3008

Фото: Peugeot

Peugeot 3008 отличается нестандартной компоновкой водительского места, но практичен и вместителен. Кроме того, у него комфортабельная подвеска.

Плюсы:

  • качественный практичный интерьер;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • довольно дорогой;
  • медленная мультимедийная система.
  • есть вопросы к надежности.

6 место — Volkswagen Tiguan

Фото: Volkswagen

Volkswagen Tiguan второй генерации — стандарт в классе и одна из самых популярных моделей. У него качественный интерьер и хорошая шумоизоляция. 2,0-литровые бензиновые и дизельные турбодвигатели тяговитые, а шасси неплохо настроено.

Плюсы:

  • хорошая шумоизоляция;
  • качественный салон;
  • неплохая управляемость.

Минусы:

  • тесный третий ряд в версии Allspace;
  • не самый надежный.

5 место — BMW X1

Фото: BMW

Премиальный кроссовер BMW X1 второго поколения качественный внутри, хорошо управляется и удивительно просторный. У него обычно богатое оснащение и современная мультимедийная система.

Плюсы:

  • качественный интерьер;
  • просторный и практичный;
  • хорошая управляемость.

Минусы:

  • слабая шумоизоляция;
  • высокая цена.

4 место — Volvo XC40

Фото: Volvo

Кроссовер Volvo XC40 отличается комфортабельной подвеской и неплохой шумоизоляцией. У него качественный интерьер и отличная комплектация по безопасности, как и у всех Volvo.

Плюсы:

  • качественный салон;
  • богатое оснащение по безопасности;
  • комфортабельная езда.

Минусы:

  • устаревшая мультимедийная система на ранних моделях.

3 место — SEAT Ateca

Фото: SEAT

Кроссовер SEAT Ateca — модель для активных водителей с неплохой управляемостью, которую можно выбрать с мощными 2,0-литровыми бензиновыми и дизельными турбомоторами. При этом модель практичная и с вместительным багажником.

Плюсы:

  • просторные салон и багажник;
  • доступная цена;
  • хорошая управляемость.

Минусы:

  • качество отделки салона;
  • завышенный расход топлива.

2 место — Skoda Karoq

Фото: Skoda

Skoda Karoq — собрат SEAT Ateca, который делает ставку на практичность. Он более комфортный, имеет вместительный и продуманный салон, а также хорошую шумоизоляцию.

Плюсы:

  • практичный салон;
  • тяговитые двигатели;
  • комфортабельная подвеска.

Минусы:

  • неинтересная управляемость;
  • завышенный расход горючего.
1 место — Mazda CX-5

Фото: Mazda

Mazda CX-5 — кроссовер с отличной управляемостью, который при этом еще и практичный. Кроме того, авто имеет очень качественную внутреннюю отделку и обычно неплохо укомплектовано.

Плюсы:

  • качественный интерьер;
  • богатое оснащение;
  • превосходная управляемость.

Минусы:

  • жестковатая подвеска;
  • нет мощных версий.

Ранее Фокус рассказывал о лучших внедорожниках 2026 года.

Также мы писали о лучших доступных электромобилях на рынке.