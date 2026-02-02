Рациональный выбор: эксперты назвали лучшие кроссоверы с пробегом до $25 000 (фото)
Обнародован рейтинг лучших подержанных кроссоверов компактного класса. Они недорогие, практичные и просторные.
Лучшие кроссоверы с пробегом определило британское издание WhatCar. Эксперты выбрали относительно свежие модели стоимостью до 20 000 фунтов стерлингов ($25 000). В рейтинг попали как массовые, так и премиальные кроссоверы.
10 место — Nissan Qashqai
Кроссовер Nissan Qashqai в свое время задал тренд в сегменте. Модель третьей генерации тихая, комфортабельная и экономичная. У Qashqai отличное сочетание цены и качества.
Плюсы:
- качественный интерьер;
- богатое оснащение по безопасности.
Минусы:
- слабая динамика;
- неинтересная управляемость.
9 место — Kia Sportage
Kia Sportage предыдущего поколения много оснащен, имеет просторный салон и большой багажник и широкую палитру двигателей. Модель недорогая и обычно достаточно надежная.
Плюсы:
- просторные салон и багажник;
- богатая комплектация.
Минусы:
- шумный дизель;
- неинтересная управляемость.
8 место — Hyundai Tucson
Кроссовер Hyundai Tucson просторный внутри и практичный. У него достаточно качественный салон и неплохое оснащение. Гибридная версия порадует малым "аппетитом".
Плюсы:
- экономичный гибрид;
- качественный салон;
- надежный.
Минусы:
- жестковатая езда;
- неинтересная управляемость.
7 место — Peugeot 3008
Peugeot 3008 отличается нестандартной компоновкой водительского места, но практичен и вместителен. Кроме того, у него комфортабельная подвеска.
Плюсы:
- качественный практичный интерьер;
- богатое оснащение.
Минусы:
- довольно дорогой;
- медленная мультимедийная система.
- есть вопросы к надежности.
6 место — Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan второй генерации — стандарт в классе и одна из самых популярных моделей. У него качественный интерьер и хорошая шумоизоляция. 2,0-литровые бензиновые и дизельные турбодвигатели тяговитые, а шасси неплохо настроено.
Плюсы:
- хорошая шумоизоляция;
- качественный салон;
- неплохая управляемость.
Минусы:
- тесный третий ряд в версии Allspace;
- не самый надежный.
5 место — BMW X1
Премиальный кроссовер BMW X1 второго поколения качественный внутри, хорошо управляется и удивительно просторный. У него обычно богатое оснащение и современная мультимедийная система.
Плюсы:
- качественный интерьер;
- просторный и практичный;
- хорошая управляемость.
Минусы:
- слабая шумоизоляция;
- высокая цена.
4 место — Volvo XC40
Кроссовер Volvo XC40 отличается комфортабельной подвеской и неплохой шумоизоляцией. У него качественный интерьер и отличная комплектация по безопасности, как и у всех Volvo.
Плюсы:
- качественный салон;
- богатое оснащение по безопасности;
- комфортабельная езда.
Минусы:
- устаревшая мультимедийная система на ранних моделях.
3 место — SEAT Ateca
Кроссовер SEAT Ateca — модель для активных водителей с неплохой управляемостью, которую можно выбрать с мощными 2,0-литровыми бензиновыми и дизельными турбомоторами. При этом модель практичная и с вместительным багажником.
Плюсы:
- просторные салон и багажник;
- доступная цена;
- хорошая управляемость.
Минусы:
- качество отделки салона;
- завышенный расход топлива.
2 место — Skoda Karoq
Skoda Karoq — собрат SEAT Ateca, который делает ставку на практичность. Он более комфортный, имеет вместительный и продуманный салон, а также хорошую шумоизоляцию.
Плюсы:
- практичный салон;
- тяговитые двигатели;
- комфортабельная подвеска.
Минусы:
- неинтересная управляемость;
- завышенный расход горючего.
1 место — Mazda CX-5
Mazda CX-5 — кроссовер с отличной управляемостью, который при этом еще и практичный. Кроме того, авто имеет очень качественную внутреннюю отделку и обычно неплохо укомплектовано.
Плюсы:
- качественный интерьер;
- богатое оснащение;
- превосходная управляемость.
Минусы:
- жестковатая подвеска;
- нет мощных версий.
