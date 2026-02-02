Рациональный выбор: эксперты назвали лучшие кроссоверы с пробегом до $25 000 (фото)

Обнародован рейтинг лучших подержанных кроссоверов компактного класса. Они недорогие, практичные и просторные.

Лучшие кроссоверы с пробегом определило британское издание WhatCar. Эксперты выбрали относительно свежие модели стоимостью до 20 000 фунтов стерлингов ($25 000). В рейтинг попали как массовые, так и премиальные кроссоверы.

10 место — Nissan Qashqai

Nissan Qashqai Фото: Nissan

Кроссовер Nissan Qashqai в свое время задал тренд в сегменте. Модель третьей генерации тихая, комфортабельная и экономичная. У Qashqai отличное сочетание цены и качества.

Плюсы:

качественный интерьер;

богатое оснащение по безопасности.

Минусы:

слабая динамика;

неинтересная управляемость.

9 место — Kia Sportage

Kia Sportage Фото: Kia

Kia Sportage предыдущего поколения много оснащен, имеет просторный салон и большой багажник и широкую палитру двигателей. Модель недорогая и обычно достаточно надежная.

Плюсы:

просторные салон и багажник;

богатая комплектация.

Минусы:

шумный дизель;

неинтересная управляемость.

8 место — Hyundai Tucson

Hyundai Tucson Фото: Top Gear

Кроссовер Hyundai Tucson просторный внутри и практичный. У него достаточно качественный салон и неплохое оснащение. Гибридная версия порадует малым "аппетитом".

Плюсы:

экономичный гибрид;

качественный салон;

надежный.

Минусы:

жестковатая езда;

неинтересная управляемость.

7 место — Peugeot 3008

Peugeot 3008 Фото: Peugeot

Peugeot 3008 отличается нестандартной компоновкой водительского места, но практичен и вместителен. Кроме того, у него комфортабельная подвеска.

Плюсы:

качественный практичный интерьер;

богатое оснащение.

Минусы:

довольно дорогой;

медленная мультимедийная система.

есть вопросы к надежности.

6 место — Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan Фото: Volkswagen

Volkswagen Tiguan второй генерации — стандарт в классе и одна из самых популярных моделей. У него качественный интерьер и хорошая шумоизоляция. 2,0-литровые бензиновые и дизельные турбодвигатели тяговитые, а шасси неплохо настроено.

Плюсы:

хорошая шумоизоляция;

качественный салон;

неплохая управляемость.

Минусы:

тесный третий ряд в версии Allspace;

не самый надежный.

5 место — BMW X1

BMW X1 Фото: BMW

Премиальный кроссовер BMW X1 второго поколения качественный внутри, хорошо управляется и удивительно просторный. У него обычно богатое оснащение и современная мультимедийная система.

Плюсы:

качественный интерьер;

просторный и практичный;

хорошая управляемость.

Минусы:

слабая шумоизоляция;

высокая цена.

4 место — Volvo XC40

Volvo XC40 Фото: Volvo

Кроссовер Volvo XC40 отличается комфортабельной подвеской и неплохой шумоизоляцией. У него качественный интерьер и отличная комплектация по безопасности, как и у всех Volvo.

Плюсы:

качественный салон;

богатое оснащение по безопасности;

комфортабельная езда.

Минусы:

устаревшая мультимедийная система на ранних моделях.

3 место — SEAT Ateca

SEAT Ateca Фото: SEAT

Кроссовер SEAT Ateca — модель для активных водителей с неплохой управляемостью, которую можно выбрать с мощными 2,0-литровыми бензиновыми и дизельными турбомоторами. При этом модель практичная и с вместительным багажником.

Плюсы:

просторные салон и багажник;

доступная цена;

хорошая управляемость.

Минусы:

качество отделки салона;

завышенный расход топлива.

2 место — Skoda Karoq

Skoda Karoq Фото: Skoda

Skoda Karoq — собрат SEAT Ateca, который делает ставку на практичность. Он более комфортный, имеет вместительный и продуманный салон, а также хорошую шумоизоляцию.

Плюсы:

практичный салон;

тяговитые двигатели;

комфортабельная подвеска.

Минусы:

неинтересная управляемость;

завышенный расход горючего.

1 место — Mazda CX-5

Mazda CX-5 Фото: Mazda

Mazda CX-5 — кроссовер с отличной управляемостью, который при этом еще и практичный. Кроме того, авто имеет очень качественную внутреннюю отделку и обычно неплохо укомплектовано.

Плюсы:

качественный интерьер;

богатое оснащение;

превосходная управляемость.

Минусы:

жестковатая подвеска;

нет мощных версий.

