Тест-драйв Mazda CX-60: премиум по разумной цене

Премиальный кроссовер Mazda CX-60 обновился и стал еще лучше. Фокус испытал модель, оценил изменения и узнал, чем она может привлечь требовательного автомобилиста.

Кроссовер Mazda CX-60 — по-настоящему знаковая модель для японского бренда, ведь она открыла тропу в премиум-сегмент и стала первенцем в новом семействе моделей.

Трудно поверить, но уже прошло три года с момента дебюта модели, а потому пришло время для ее модернизации. Фокус познакомился с обновленной Mazda CX-60 и узнал, как изменился кроссовер.

Широкая "улыбка" радиаторной решетки — фирменная черта Mazda Фото: Тарас Брязгунов

Благородная стойкость — дизайн Mazda CX-60

Стиль Mazda CX-60 остается актуальным и спустя три года. С одной стороны, кроссовер узнаваем — широкая "улыбка" решетки радиатора сразу дает понять, что перед нами именно Mazda.

С другой стороны, CX-60 значительно солиднее на вид, чем младшие модели. У нее пропорции классических туреров — длинный капот, высокая оконная линия, сдвинутый назад салон. Компактные фары дополнены тоненькими черточками ходовых огней. В Mazda называют это направление в дизайне Noble Toughness ("Благородная стойкость").

Длинный капот и высокая оконная линия — классические пропорции туреров Фото: Тарас Брязгунов

Особенно стильно кроссовер выглядит в новом цвете Zircon Sand. К нему подходят темный хром и черные 20-дюймовые диски, которые являются стандартными для версии Premium-Sport.

Напомним, что именно Mazda CX-60 стала первой моделью бренда на новой платформе с продольным расположением двигателя и заднеприводным уклоном.

Модель предлагают в новом цвете Zircon Sand Фото: Тарас Брязгунов

Габариты Mazda CX-60 2026:

длина — 4745 мм;

ширина — 1890 мм;

высота — 1680 мм;

колесная база — 2870 мм.

Качественно и со вкусом — салон Mazda CX-60

Скажем честно, интерьеры Mazda в последние годы выделялись качеством на фоне многих "одноклассников" и до премиума фактически оставался один небольшой шаг. Mazda CX-60 этот шаг сделала, и именно в салоне едва ли не лучше всего видно, почему эта модель позиционируется, как премиальная. Дорогая кожа Nappa сочетается с серебристыми акцентами и контрастной прострочкой.

Качество внутренней отделки — на высоком уровне Фото: Тарас Брязгунов

В то же время, владельцам других Mazda этот интерьер покажется знакомым, ведь оставили привычную компоновку. Фирменный руль, круглый джойстик управления мультимедиа, регулятор громкости на центральном тоннеле — ценители Mazda будут здесь как дома.

И особенно хочется отметить физические переключатели, которыми можно пользоваться, не отвлекаясь от дороги. Во времена сенсорных экранов это уже почти экзотика, а ведь насколько удобнее они есть.

Цифровой щиток приборов можно подстроить под себя Фото: Тарас Брязгунов Фото: Тарас Брязгунов

Впрочем, и современных технологий в салоне хватает. Mazda CX-60 имеет проекцию на лобовое стекло и большой цифровой щиток приборов, конфигурацию и стиль которого можно настроить. К тому же, специальная камера распознает владельца по лицу и загружает сохраненные настройки не только сиденья, руля и зеркал, а также мультимедийной системы, настроек звука, климат-контроля и других предпочтений.

Комфортный и практичный

Передние сиденья, кстати, оснащены электроприводом во всех Mazda CX-60, а в версиях Premium-Line и Premium-Sport есть и электрическая регулировка рулевой колонки. Диапазон настроек широкий и удобное положение за рулем находится быстро.

Передние сиденья удобные и с широким диапазоном регулировок Фото: Тарас Брязгунов У задних кресел регулируется угол наклона спинки Фото: Тарас Брязгунов

Передние кресла Mazda CX-60 не только хорошо удерживают спину, но и комфортабельные. В них можно легко преодолеть несколько сотен километров и спина не будет беспокоить. Конечно же, есть подогрев и вентиляция, обогревается и руль.

Посадка в Mazda CX-60 не очень высокая, но к обзорности при этом вопросов нет и даже к длинному капоту я привык быстро. К тому же, у кроссовера большие удобные зеркала и камеры по кругу. Центральный подлокотник прячет относительно небольшой бокс с USB-разъемами, а вот бардачок кроссовера — немалый.

Сзади кроссовер просторнее Mazda CX-5 и пассажирам среднего роста места для ног и над головой вполне хватает — мне при росте 176 см здесь комфортно. К тому же, регулируется угол наклона спинки сидений. Также стоит отметить низкий центральный тоннель, поэтому на втором ряду удобно трем пассажирам. А еще есть подогрев и USB-порты.

Багажник Mazda CX60 немалый — объемом 570 л Со сложенными задними сиденьями получается 1724-литровый отсек с ровным полом Под полом спрятаны запаска и сабфуер аудиосистемы Bose Фото: Тарас Брязгунов

Багажник Mazda CX-60 вместит все, что нужно, и даже больше. Его объем составляет 570 л в обычном состоянии и 1726 л — со сложенными задними креслами. Конечно же, двери дополнены электроприводом, причем с сенсором открытия (Hands Free).

По-богатому — комплектация Mazda CX-60

Адаптивные фары, панорамная крыша, акустика Bose с 12 динамиками, вентиляция сидений, система полуавтономного движения для пробок — это особенности топовой комплектации Premium-Sport.

Впрочем, и стартовая комплектация кроссовера Mazda CX-60 очень неплохо оснащена — бесключевой доступ, электропакет, раздельный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, подогревы, камеры кругового обзора, парктроник.

Кроссовер имеет вместительный бардачок Фото: Тарас Брязгунов Подлокотник прячет бокс Фото: Тарас Брязгунов У задних пассажиров есть подогрев и USB-порты Фото: Тарас Брязгунов

К тому же, все Mazda CX-60 2026 отличаются богатой комплектацией по безопасности — 7 подушек, системы предупреждения столкновений (спереди и сзади), автоматического торможения, удержания в полосе движения, контроля внимания водителя и мониторинга "слепых" зон.

Мощность, приятный звук и скромный "аппетит"

Надписи Inline 6 на боковинах указывают на гордость Mazda CX-60 — 3,3-литровую рядную шестерку с турбонаддувом. Во времена даунсайзинга подобные двигатели скоро занесут в Красную книгу и решение Mazda с нуля создать шестицилиндровый турбомотор действительно можно назвать смелым.

Да и сама 284-сильная турбошестерня заслуживает похвалы. Она эластична, быстро набирает обороты и тяговита в среднем диапазоне оборотов — максимальный крутящий момент в 450 Н∙м доступен при 2000-3500 об/мин.

3,3-литровая турбошестерня тяговита и порадует низким расходом топлива Фото: Тарас Брязгунов

Не забываем, что Mazda CX-60 — не спорткар, это комфортабельный кроссовер. Мощности вполне достаточно для неплохой динамики — 6,9 с до сотни. Причем, разгоняется авто легко, непринужденно, без какого-либо напряжения (особенно в режиме Sport) и продолжает уверенно набирать скорость и после 100 км/ч.

Нельзя не упомянуть и приятный рафинированный звук шестерки. Он не слишком громкий, но порадует слух. Двигатель работает плавно, под стать ему и доработанный 8-ступенчатый автомат, переключения передач в котором теперь почти незаметны.

Кстати, коробка передач Mazda CX-60 нетипичная, ведь является планетарной и не имеет традиционного гидротрансформатора. Сделано это, чтобы турбошестерня оптимальнее работала в тандеме с "мягкой" гибридной установкой (MHEV).

Mazda CX-60 послушна и контролируема даже на скользкой дороге Фото: Тарас Брязгунов

Технология MHEV в Mazda CX-60 "продвинутая", ведь глушит двигатель не только во время остановок, но и при езде накатом на немалых скоростях — достаточно отпустить газ.

Именно поэтому расход топлива почти такой же, как у 2,5-литрового 188-сильного двигателя, с которым также доступна Mazda CX-60. Турбошестерня потребляет 11,1 л на 100 км в городе и 6,4 л/100 км — на трассе. И это вполне достижимые цифры — во время теста кроссовер расходовал 10-11 л на 100 км при преимущественно городской езде. Так что за большую мощность и сочный звук не придется расплачиваться повышенным "аппетитом".

Автомобиль — продолжение водителя

Первое, на что обращаешь внимание, новая Mazda CX-60 стала комфортнее Инженеры прислушались к пожеланиям владельцев кроссовера и доработали подвеску. В частности, задние пружины стали мягче, а амортизаторы, наоборот, жестче. Такое решение улучшило комфорт езды, не навредив управляемости.

Фото: Тарас Брязгунов

Действительно, обновленная Mazda CX-60 мало кренится в поворотах и даже умеет подарить удовольствие от управления. Давайте будем откровенны, для значительной части современных кроссоверов это непосильная задача. В Mazda остаются верными своей философии Jimba-Ittai (что в переводе с японского означает "единение всадника и лошади") и стараются сделать авто продолжением водителя.

Постоянный полный привод на основе заднеприводной архитектуры — залог отличной управляемости, ведь такая компоновка позволяет добиться нейтральной поворачиваемости. Mazda CX-60 послушна и контролируема и даже на скользкой дороге сорвать ее в занос не получится. Приятные впечатления оставляет и руль — точный и наполненный весом на больших скоростях.

Тормоза, дополненные системой рекуперации хорошо настроены, а потому не только обеспечивают необходимое замедление, но и информативны.

Светодиодные фары дополнены тоненькими черточками ходовых огней Фото: Тарас Брязгунов 3,3-литровую версию выдают надписи Inline 6 на крыльях Фото: Тарас Брязгунов

А еще это пожалуй самая тихая Mazda. Шумоизоляция кроссовера вполне соответствует требованиям премиум-сегмента и даже на больших скоростях можно разговаривать, не повышая голоса.

Цена Mazda CX-60

Премиальный — не значит заоблачно дорогой. Цена Mazda CX-60 в Украине стартует с 1 796 400 гривен за 2,5-литровый вариант и 2 153 200 гривен — за 3,3 литровый. Топовая версия Premium-Sport стоит от 2 396 800 гривен. Кроссовер значительно доступнее фактически всех своих конкурентов.

Вердикт Фокусу

Mazda CX-60 — это премиум за разумные деньги. У кроссовера качественный салон, богатая комплектация и отличная турбошестерня под капотом. Он комфортный, экономичный и хорошо управляется. В своем ценовом сегменте это уникальное предложение, которое удовлетворит и семейных автомобилистов, и любителей активной езды.

Технические характеристики Mazda CX-60