Один из бестселлеров бренда: Mazda выпустила 5-миллионный кроссовер CX-5 (фото)

Кроссовер Mazda CX-5 разошелся тиражом в 5 миллионов экземпляров. Это одна из самых массовых моделей в истории японской марки.

5-миллионный выпущенный кроссовер Mazda CX-5 сошел с конвейера еще в конце 2025 года. Об этом сообщается на официальном сайте японского автопроизводителя.

Mazda CX-5 — третья модель в истории бренда, которая пересекла отметку в 5 миллионов экземпляров — ранее это удалось лишь компактным Mazda 323 и Mazda 3.

Mazda CX-5 первого поколения Фото: Mazda

Сейчас кроссовер Mazda CX-5 продается в более чем 100 странах мира. Модель производится не только в Японии, но и в Китае, Малайзии и Вьетнаме.

Mazda CX-5 выпускается с 2011 года, а в 2016 году в производство поступило второе его поколение. Кроссовер зарекомендовал себя как практичная модель с интересной управляемостью.

Теперь на рынки постепенно выходит новая Mazda CX-5 третьей генерации. Автомобиль сохранил знакомый дизайн, однако стал больше и просторнее, а также современнее внутри.

Mazda CX-5 второй генерации Фото: Mazda

На данный момент кроссовер Mazda CX-5 представили в 2,5-литровых модификациях — 188-сильной бензиновой и 141-сильной гибридной. Позже модель должна получить экономичные двигатели нового поколения.

