Один із бестселерів бренду: Mazda випустила 5-мільйонний кросовер CX-5 (фото)

Кросовер Mazda CX-5 розійшовся накладом у 5 мільйонів екземплярів. Це одна з наймасовіших моделей в історії японської марки.

5-мільйонний випущений кросовер Mazda CX-5 зійшов із конвеєра ще в кінці 2025 року. Про це повідомляється на офіційному сайті японського автовиробника.

Mazda CX-5 – третя модель в історії бренду, яка перетнула позначку в 5 мільйонів екземплярів – раніше це вдалося лише компактним Mazda 323 та Mazda 3.

Mazda CX-5 першого покоління Фото: Mazda

Зараз кросовер Mazda CX-5 продається у понад 100 країнах світу. Модель виготовляють не лише в Японії, а й у Китаї, Малайзії та В’єтнамі.

Mazda CX-5 випускають із 2011 року, а в 2016 році у виробництво надійшло друге його покоління. Кросовер зарекомендував себе як практична модель із цікавою керованістю.

Тепер на ринки поступово виходить нова Mazda CX-5 третьої генерації. Автомобіль зберіг знайомий дизайн, проте став більшим і просторішим, а також сучаснішим усередині.

Mazda CX-5 другої генерації Фото: Mazda

Наразі кросовер Mazda CX-5 представили у 2,5-літрових модифікаціях – 188-сильній бензиновій та 141-сильній гібридній. Пізніше модель повинна отримати економічні двигуни нового покоління.

