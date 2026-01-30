Тест-драйв Mazda CX-60: преміум за розумною ціною

Преміальний кросовер Mazda CX-60 оновився та став ще кращим. Фокус випробував модель, оцінив зміни та дізнався, чим вона може привабити вибагливого автомобіліста.

Кросовер Mazda CX-60 — по-справжньому знакова модель для японського бренду, адже вона відкрила стежку в преміумсегемент та стала первістком у новому сімействі моделей.

Важко повірити, але вже пройшло три роки з моменту дебюту моделі, а тому прийшов час для її модернізації. Фокус познайомився з оновленою Mazda CX-60 та дізнався, як змінився кросовер.

Широка "посмішка" радіаторної решітки — фірмова риса Mazda Фото: Тарас Брязгунов

Шляхетна міцність – дизайн Mazda CX-60

Стиль Mazda CX-60 залишається актуальним і через три роки. З одного боку, кросовер пізнаваний — широка "посмішка" решітки радіатора одразу дає зрозуміти, що перед нами саме Mazda.

З іншого боку, CX-60 значно солідніша на вигляд, аніж молодші моделі. У неї пропорції класичних турерів — довгий капот, висока віконна лінія, зсунутий назад салон. Компактні фари доповнені тоненькими рисками ходових вогнів. У Mazda називають цей напрям у дизайні Noble Toughness ("Шляхетна міцність").

Довгий капот і висока віконна лінія — класичні пропорції турерів Фото: Тарас Брязгунов

Особливо стильно кросовер виглядає у новому кольорі Zircon Sand. До нього пасують темний хром та чорні 20-дюймові диски, які є стандартними для версії Premium-Sport.

Нагадаємо, що саме Mazda CX-60 стала першою моделлю бренду на новій платформі з поздовжнім розташуванням двигуна та задньопривідним ухилом.

Модель пропонують у новому кольорі Zircon Sand Фото: Тарас Брязгунов

Габарити Mazda CX-60 2026:

довжина – 4745 мм;

ширина – 1890 мм;

висота – 1680 мм;

колісна база – 2870 мм.

Якісно і зі смаком – салон Mazda CX-60

Скажемо чесно, інтер’єри Mazda в останні роки виділялися якістю на фоні багатьох "однокласників" і до преміуму фактично залишався один невеликий крок. Mazda CX-60 цей крок зробила, і саме у салоні чи не найкраще видно, чому ця модель позиціонується, як преміальна. Дорога шкіра Nappa поєднується зі сріблястими акцентами та контрастною прострочкою.

Якість внутрішнього оздоблення — на високому рівні Фото: Тарас Брязгунов

Водночас, власникам інших Mazda цей інтер’єр видасться знайомим, адже залишили звичне компонування. Фірмове кермо, круглий джойстик управління мультимедіа, регулятор гучності на центральному тунелі – поціновувачі Mazda будуть тут як удома.

І особливо хочеться відзначити фізичні перемикачі, якими можна користуватися, не відволікаючись від дороги. У часи сенсорних екранів це вже майже екзотика, але ж наскільки зручнішими вони є.

Цифровий щиток приладів можна підлаштувати під себе Фото: Тарас Брязгунов Фото: Тарас Брязгунов

Утім, і сучасних технологій в салоні вистачає. Mazda CX-60 має проєкцію на лобове скло і великий цифровий щиток приладів, конфігурацію та стиль якого можна налаштувати. До того ж, спеціальна камера розпізнає власника за обличчям і завантажує збережені налаштування не тільки сидіння, керма та дзеркал, а також мультимедійної системи, налаштувань звуку, клімат-контролю та інших вподобань.

Комфортний і практичний

Передні сидіння, до речі, оснащені електроприводом у всіх Mazda CX-60, а у версіях Premium-Line та Premium-Sport є й електричне регулювання кермової колонки. Діапазон налаштувань широкий і зручне положення за кермом знаходиться швидко.

Передні сидіння зручні і з широким діапазоном регулювань Фото: Тарас Брязгунов У задніх крісел регулюється кут нахилу спинки Фото: Тарас Брязгунов

Передні крісла Mazda CX-60 не лише добре утримують спину, але й комфортабельні. У них можна легко подолати кількасот кілометрів і спина не турбуватиме. Звичайно ж, є підігрів і вентиляція, обігрівається і кермо.

Посадка в Mazda CX-60 не дуже висока, але до оглядовості при цьому питань немає і навіть до довгого капота я звик швидко. До того ж, в кросовера великі зручні дзеркала і камери по колу. Центральний підлокітник ховає відносно невеликий бокс із USB-роз’ємами, а от бардачок кросовера – чималий.

Ззаду кросовер просторіший за Mazda CX-5 і пасажирам середнього зросту місця для ніг і над головою цілком вистачає – мені при зрості 176 см тут комфортно. До того ж, регулюється кут нахилу спинки сидінь. Також варто відзначити низький центральний тунель, тому на другому ряду зручно трьом пасажирам. А ще є підігрів та USB-порти.

Багажник Mazda CX60 чималий — об'ємом 570 л Зі складеними задніми сидіннями виходить 1724-літровий відсік із рівною підлогою Під підлогою сховані запаска та сабфуер аудіосистеми Bose Фото: Тарас Брязгунов

Багажник Mazda CX-60 вмістить усе, що треба, і навіть більше. Його об’єм становить 570 л у звичайному стані та 1726 л — зі складеними задніми кріслами. Звісно ж, двері доповнені електроприводом, причому із сенсором відкриття (Hands Free).

По-багатому – комплектація Mazda CX-60

Адаптивні фари, панорамний дах, акустика Bose з 12 динаміками, вентиляція сидінь, система напівавтономного руху для заторів – це особливості топової комплектації Premium-Sport.

Утім, і стартова комплектація кросовера Mazda CX-60 дуже непогано оснащена – безключовий доступ, електропакет, роздільний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, підігріви, камери кругового огляду, парктронік.

Кросовер має місткий бардачок Фото: Тарас Брязгунов Підлокітник ховає бокс Фото: Тарас Брязгунов У задніх пасажирів є підігрів та USB-порти Фото: Тарас Брязгунов

До того ж, усі Mazda CX-60 2026 вирізняються багатою комплектацією з безпеки – 7 подушок, системи попередження зіткнень (спереду та ззаду), автоматичного гальмування, утримання в смузі руху, контролю уваги водія та моніторингу "сліпих" зон.

Потужність, приємний звук і скромний "апетит"

Написи Inline 6 на боковинах вказують на гордість Mazda CX-60 – 3,3-літрову рядну шістку з турбонаддувом. У часи даунсайзінгу подібні двигуни скоро занесуть до Червоної книги і рішення Mazda з нуля створити шестициліндровий турбомотор справді можна назвати сміливим.

Та й сама 284-сильна турбошістка заслуговує похвали. Вона еластична, швидко набирає обороти і тяговита в середньому діапазоні обертів – максимальний крутний момент у 450 Н∙м доступний при 2000-3500 об/хв.

3,3-літрова турбошістка тяговита і порадує низькою витратою ппального Фото: Тарас Брязгунов

Не забуваємо, що Mazda CX-60 – не спорткар, це комфортабельний кросовер. Потужності цілком достатньо для непоганої динаміки – 6,9 с до сотні. Причому, розганяється авто легко, невимушено, без будь-якої напруги (особливо у режимі Sport) та продовжує впевнено набирати швидкість і після 100 км/год.

Не можна не згадати і приємний рафінований звук шістки. Він не надто гучний, але порадує слух. Двигун працює плавно, під стать йому й доопрацьований 8-ступінчастий автомат, перемикання передач у якому тепер майже непомітні.

До речі, коробка передач Mazda CX-60 нетипова, адже є планетарною і не має традиційного гідротрансформатора. Зроблено це, аби турбошістка оптимальніше працювала в тандемі з "м’якою" гібридною установкою (MHEV).

Mazda CX-60 слухняна і контрольована навіть на слизькій дорозі Фото: Тарас Брязгунов

Технологія MHEV у Mazda CX-60 "просунута", адже глушить двигун не лише під час зупинок, але й під час їзди накатом на немалих швидкостях – достатньо відпустити газ.

Саме тому витрата пального майже така ж, як в 2,5-літрового 188-сильного двигуна, з яким також доступна Mazda CX-60. Турбошістка споживає 11,1 л на 100 км у місті та 6,4 л/100 км – на трасі. І це цілком досяжні цифри – під час тесту кросовер витрачав 10-11 л на 100 км при переважно міській їзді. Отже, за більшу потужність і соковитий звук не доведеться розплачуватися підвищеним "апетитом".

Автомобіль – продовження водія

Перше, на що звертаєш увагу, нова Mazda CX-60 стала комфортнішою Інженери прислухалися до побажань власників кросовера та доопрацювали підвіску. Зокрема, задні пружини стали м’якшими, а амортизатори, навпаки, жорсткішими. Таке рішення покращило комфорт їзди, не зашкодивши керованості.

Фото: Тарас Брязгунов

Дійсно, оновлена Mazda CX-60 мало крениться в поворотах і навіть вміє подарувати задоволення від керування. Давайте будемо відвертими, для значної частини сучасних кросоверів це непосильна задача. У Mazda залишаються вірними своїй філософії Jimba-Ittai (що у перекладі з японської значить "єднання вершника та коня") та намагаються зробити авто продовженням водія.

Постійний повний привід на основі задньопривідної архітектури – запорука чудової керованості, адже таке компонування дозволяє добитися нейтральної повертаємості. Mazda CX-60 слухняна та контрольована і навіть на слизькій дорозі зірвати її в занос не вийде. Приємні враження залишає і кермо – точне і наповнене вагою на великих швидкостях.

Гальма, доповнені системою рекуперації добре налаштовані, а тому не лише забезпечують необхідне сповільнення, а й інформативні.

Світлодіодні фари доповнені тоненькими рисками ходових вогнів Фото: Тарас Брязгунов 3,3-літрову версію видають написи Inline 6 на крилах Фото: Тарас Брязгунов

А ще це мабуть найтихіша Mazda. Шумоізоляція кросовера цілком відповідає вимогам преміумсегменту і навіть на великих швидкостях можна розмовляти, не підвищуючи голосу.

Ціна Mazda CX-60

Преміальний – не значить захмарно дорогий. Ціна Mazda CX-60 в Україні стартує з 1 796 400 гривень за 2,5-літровий варіант і 2 153 200 гривень – за 3,3 літровий. Топова версія Premium-Sport коштує від 2 396 800 гривень. Кросовер значно доступніший фактично за всіх своїх конкурентів.

Вердикт Фокусу

Mazda CX-60 – це преміум за розумні гроші. У кросовера якісний салон, багата комплектація та чудова турбошістка під капотом. Він комфортний, економічний і добре керується. У своєму ціновому сегменті це унікальна пропозиція, яка задовольнить і сімейних автомобілістів, і поціновувачів активної їзди.

Технічні характеристики Mazda CX-60