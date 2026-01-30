Тест-драйв Mazda CX-60: преміум за розумною ціною
Преміальний кросовер Mazda CX-60 оновився та став ще кращим. Фокус випробував модель, оцінив зміни та дізнався, чим вона може привабити вибагливого автомобіліста.
Кросовер Mazda CX-60 — по-справжньому знакова модель для японського бренду, адже вона відкрила стежку в преміумсегемент та стала первістком у новому сімействі моделей.
Важко повірити, але вже пройшло три роки з моменту дебюту моделі, а тому прийшов час для її модернізації. Фокус познайомився з оновленою Mazda CX-60 та дізнався, як змінився кросовер.
Шляхетна міцність – дизайн Mazda CX-60
Стиль Mazda CX-60 залишається актуальним і через три роки. З одного боку, кросовер пізнаваний — широка "посмішка" решітки радіатора одразу дає зрозуміти, що перед нами саме Mazda.
З іншого боку, CX-60 значно солідніша на вигляд, аніж молодші моделі. У неї пропорції класичних турерів — довгий капот, висока віконна лінія, зсунутий назад салон. Компактні фари доповнені тоненькими рисками ходових вогнів. У Mazda називають цей напрям у дизайні Noble Toughness ("Шляхетна міцність").
Особливо стильно кросовер виглядає у новому кольорі Zircon Sand. До нього пасують темний хром та чорні 20-дюймові диски, які є стандартними для версії Premium-Sport.
Нагадаємо, що саме Mazda CX-60 стала першою моделлю бренду на новій платформі з поздовжнім розташуванням двигуна та задньопривідним ухилом.
Габарити Mazda CX-60 2026:
- довжина – 4745 мм;
- ширина – 1890 мм;
- висота – 1680 мм;
- колісна база – 2870 мм.
Якісно і зі смаком – салон Mazda CX-60
Скажемо чесно, інтер’єри Mazda в останні роки виділялися якістю на фоні багатьох "однокласників" і до преміуму фактично залишався один невеликий крок. Mazda CX-60 цей крок зробила, і саме у салоні чи не найкраще видно, чому ця модель позиціонується, як преміальна. Дорога шкіра Nappa поєднується зі сріблястими акцентами та контрастною прострочкою.
Водночас, власникам інших Mazda цей інтер’єр видасться знайомим, адже залишили звичне компонування. Фірмове кермо, круглий джойстик управління мультимедіа, регулятор гучності на центральному тунелі – поціновувачі Mazda будуть тут як удома.
І особливо хочеться відзначити фізичні перемикачі, якими можна користуватися, не відволікаючись від дороги. У часи сенсорних екранів це вже майже екзотика, але ж наскільки зручнішими вони є.
Утім, і сучасних технологій в салоні вистачає. Mazda CX-60 має проєкцію на лобове скло і великий цифровий щиток приладів, конфігурацію та стиль якого можна налаштувати. До того ж, спеціальна камера розпізнає власника за обличчям і завантажує збережені налаштування не тільки сидіння, керма та дзеркал, а також мультимедійної системи, налаштувань звуку, клімат-контролю та інших вподобань.
Комфортний і практичний
Передні сидіння, до речі, оснащені електроприводом у всіх Mazda CX-60, а у версіях Premium-Line та Premium-Sport є й електричне регулювання кермової колонки. Діапазон налаштувань широкий і зручне положення за кермом знаходиться швидко.
Передні крісла Mazda CX-60 не лише добре утримують спину, але й комфортабельні. У них можна легко подолати кількасот кілометрів і спина не турбуватиме. Звичайно ж, є підігрів і вентиляція, обігрівається і кермо.
Посадка в Mazda CX-60 не дуже висока, але до оглядовості при цьому питань немає і навіть до довгого капота я звик швидко. До того ж, в кросовера великі зручні дзеркала і камери по колу. Центральний підлокітник ховає відносно невеликий бокс із USB-роз’ємами, а от бардачок кросовера – чималий.
Ззаду кросовер просторіший за Mazda CX-5 і пасажирам середнього зросту місця для ніг і над головою цілком вистачає – мені при зрості 176 см тут комфортно. До того ж, регулюється кут нахилу спинки сидінь. Також варто відзначити низький центральний тунель, тому на другому ряду зручно трьом пасажирам. А ще є підігрів та USB-порти.
Багажник Mazda CX-60 вмістить усе, що треба, і навіть більше. Його об’єм становить 570 л у звичайному стані та 1726 л — зі складеними задніми кріслами. Звісно ж, двері доповнені електроприводом, причому із сенсором відкриття (Hands Free).
По-багатому – комплектація Mazda CX-60
Адаптивні фари, панорамний дах, акустика Bose з 12 динаміками, вентиляція сидінь, система напівавтономного руху для заторів – це особливості топової комплектації Premium-Sport.
Утім, і стартова комплектація кросовера Mazda CX-60 дуже непогано оснащена – безключовий доступ, електропакет, роздільний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, підігріви, камери кругового огляду, парктронік.
До того ж, усі Mazda CX-60 2026 вирізняються багатою комплектацією з безпеки – 7 подушок, системи попередження зіткнень (спереду та ззаду), автоматичного гальмування, утримання в смузі руху, контролю уваги водія та моніторингу "сліпих" зон.Важливо
Потужність, приємний звук і скромний "апетит"
Написи Inline 6 на боковинах вказують на гордість Mazda CX-60 – 3,3-літрову рядну шістку з турбонаддувом. У часи даунсайзінгу подібні двигуни скоро занесуть до Червоної книги і рішення Mazda з нуля створити шестициліндровий турбомотор справді можна назвати сміливим.
Та й сама 284-сильна турбошістка заслуговує похвали. Вона еластична, швидко набирає обороти і тяговита в середньому діапазоні обертів – максимальний крутний момент у 450 Н∙м доступний при 2000-3500 об/хв.
Не забуваємо, що Mazda CX-60 – не спорткар, це комфортабельний кросовер. Потужності цілком достатньо для непоганої динаміки – 6,9 с до сотні. Причому, розганяється авто легко, невимушено, без будь-якої напруги (особливо у режимі Sport) та продовжує впевнено набирати швидкість і після 100 км/год.
Не можна не згадати і приємний рафінований звук шістки. Він не надто гучний, але порадує слух. Двигун працює плавно, під стать йому й доопрацьований 8-ступінчастий автомат, перемикання передач у якому тепер майже непомітні.
До речі, коробка передач Mazda CX-60 нетипова, адже є планетарною і не має традиційного гідротрансформатора. Зроблено це, аби турбошістка оптимальніше працювала в тандемі з "м’якою" гібридною установкою (MHEV).
Технологія MHEV у Mazda CX-60 "просунута", адже глушить двигун не лише під час зупинок, але й під час їзди накатом на немалих швидкостях – достатньо відпустити газ.
Саме тому витрата пального майже така ж, як в 2,5-літрового 188-сильного двигуна, з яким також доступна Mazda CX-60. Турбошістка споживає 11,1 л на 100 км у місті та 6,4 л/100 км – на трасі. І це цілком досяжні цифри – під час тесту кросовер витрачав 10-11 л на 100 км при переважно міській їзді. Отже, за більшу потужність і соковитий звук не доведеться розплачуватися підвищеним "апетитом".
Автомобіль – продовження водія
Перше, на що звертаєш увагу, нова Mazda CX-60 стала комфортнішою Інженери прислухалися до побажань власників кросовера та доопрацювали підвіску. Зокрема, задні пружини стали м’якшими, а амортизатори, навпаки, жорсткішими. Таке рішення покращило комфорт їзди, не зашкодивши керованості.
Дійсно, оновлена Mazda CX-60 мало крениться в поворотах і навіть вміє подарувати задоволення від керування. Давайте будемо відвертими, для значної частини сучасних кросоверів це непосильна задача. У Mazda залишаються вірними своїй філософії Jimba-Ittai (що у перекладі з японської значить "єднання вершника та коня") та намагаються зробити авто продовженням водія.
Постійний повний привід на основі задньопривідної архітектури – запорука чудової керованості, адже таке компонування дозволяє добитися нейтральної повертаємості. Mazda CX-60 слухняна та контрольована і навіть на слизькій дорозі зірвати її в занос не вийде. Приємні враження залишає і кермо – точне і наповнене вагою на великих швидкостях.
Гальма, доповнені системою рекуперації добре налаштовані, а тому не лише забезпечують необхідне сповільнення, а й інформативні.
А ще це мабуть найтихіша Mazda. Шумоізоляція кросовера цілком відповідає вимогам преміумсегменту і навіть на великих швидкостях можна розмовляти, не підвищуючи голосу.
Ціна Mazda CX-60
Преміальний – не значить захмарно дорогий. Ціна Mazda CX-60 в Україні стартує з 1 796 400 гривень за 2,5-літровий варіант і 2 153 200 гривень – за 3,3 літровий. Топова версія Premium-Sport коштує від 2 396 800 гривень. Кросовер значно доступніший фактично за всіх своїх конкурентів.
Вердикт Фокусу
Mazda CX-60 – це преміум за розумні гроші. У кросовера якісний салон, багата комплектація та чудова турбошістка під капотом. Він комфортний, економічний і добре керується. У своєму ціновому сегменті це унікальна пропозиція, яка задовольнить і сімейних автомобілістів, і поціновувачів активної їзди.
Технічні характеристики Mazda CX-60
|Тип двигуна
|бензиновий, з турбонаддувом
|Кількість і розташування циліндрів
|R6
|Об'єм двигуна
|3283
|Потужність двигуна, к. с./об/хв
|284/5000
|Обертальний момент, Нм/об/хв
|450/2000-3500
|Коробка передач
|8-ст. автоматична
|Привід
|повний
|Споживання пального, місто-траса, л/100 км
|11,1-6,4 л/100 км
|Макс. швидкість, км/год
|219
|Розгін 0–100 км/год, с
|6,9
|Об'єм паливного баку, л
|58