Раціональний вибір: експерти назвали кращі кросовери з пробігом до $25 000 (фото)

Британські експерти назвали кращі компактні кросовери з пробігом | Фото: Auto Bild

Оприлюднено рейтинг кращих вживаних кросоверів компактного класу. Вони недорогі, практичні та просторі.

Найкращі кросовери з пробігом визначило британське видання WhatCar. Експерти обрали відносно свіжі моделі вартістю до 20 000 фунтів стерлінгів ($25 000). У рейтинг потрапили як масові, так і преміальні кросовери.

10 місце – Nissan Qashqai

Фото: Nissan

Кросовер Nissan Qashqai свого часу задав тренд у сегменті. Модель третьої генерації тиха, комфортабельна та економічна. У Qashqai чудове поєднання ціни та якості.

Плюси:

  • якісний інтер’єр;
  • багате оснащення з безпеки.

Мінуси:

  • слабка динаміка;
  • нецікава керованість.

9 місце – Kia Sportage

Фото: Kia

Kia Sportage попереднього покоління багато оснащений, має просторий салон і чималий багажник та широку палітру двигунів. Модель недорога і зазвичай достатньо надійна.

Плюси:

  • просторі салон та багажник;
  • багата комплектація.

Мінуси:

  • шумний дизель;
  • нецікава керованість.

8 місце – Hyundai Tucson

Фото: Top Gear

Кросовер Hyundai Tucson просторий усередині та практичний. У нього досить якісний салон і непогане оснащення. Гібридна версія порадує малим "апетитом".

Плюси:

  • економічний гібрид;
  • якісний салон;
  • надійний.

Мінуси:

  • жорсткувата їзда;
  • нецікава керованість.
7 місце – Peugeot 3008

Фото: Peugeot

Peugeot 3008 вирізняється нестандартним компонуванням водійського місця, але практичний і місткий. Крім того, у нього комфортабельна підвіска.

Плюси:

  • якісний практичний інтер’єр;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • доволі дорогий;
  • повільна мультимедійна система.
  • є питання до надійності.

6 місце – Volkswagen Tiguan

Фото: Volkswagen

Volkswagen Tiguan другої генерації – стандарт у класі та одна з найпопулярніших моделей. У нього якісний інтер’єр та гарна шумоізоляція. 2,0-літрові бензинові та дизельні турбодвигуни тяговиті, а шасі непогано налаштоване.

Плюси:

  • гарна шумоізоляція;
  • якісний салон;
  • непогана керованість.

Мінуси:

  • тісний третій ряд у версії Allspace;
  • не найнадійніший.

5 місце – BMW X1

Фото: BMW

Преміальний кросовер BMW X1 другого покоління якісний усередині, добре керується та на диво просторий. У нього зазвичай багате оснащення та сучасна мультимедійна система.

Плюси:

  • якісний інтер’єр;
  • просторий і практичний;
  • гарна керованість.

Мінуси:

  • слабка шумоізоляція;
  • зависока ціна.

4 місце – Volvo XC40

Фото: Volvo

Кросовер Volvo XC40 вирізняється комфортабельною підвіскою та непоганою шумоізоляцією. У нього якісний інтер’єр та чудова комплектація з безпеки, як і в усіх Volvo.

Плюси:

  • якісний салон;
  • багате оснащення з безпеки;
  • комфортабельна їзда.

Мінуси:

  • застаріла мультимедійна система на ранніх моделях.

3 місце – SEAT Ateca

Фото: SEAT

Кросовер SEAT Ateca – модель для активних водіїв із непоганою керованістю, яку можна обрати з потужними 2,0-літровими бензиновими і дизельними турбомоторами. При цьому модель практична і з містким багажником.

Плюси:

  • просторі салон та багажник;
  • доступна ціна;
  • гарна керованість.

Мінуси:

  • якість оздоблення салону;
  • завищена витрата пального.

2 місце – Skoda Karoq

Фото: Skoda

Skoda Karoq – побратим SEAT Ateca, який робить ставку на практичність. Він комфортніший, має місткий і продуманий салон, а також гарну шумоізоляцію.

Плюси:

  • практичний салон;
  • тяговиті двигуни;
  • комфортабельна підвіска.

Мінуси:

  • нецікава керованість;
  • завищена витрата пального.
1 місце – Mazda CX-5

Фото: Mazda

Mazda CX-5 – кросовер із чудовою керованістю, який при цьому ще й практичний. Крім того, авто має дуже якісне внутрішнє оздоблення і зазвичай непогано укомплектоване.

Плюси:

  • якісний інтер’єр;
  • багате оснащення;
  • чудова керованість.

Мінуси:

  • жорсткувата підвіска;
  • немає потужних версій.

