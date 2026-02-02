Раціональний вибір: експерти назвали кращі кросовери з пробігом до $25 000 (фото)

Оприлюднено рейтинг кращих вживаних кросоверів компактного класу. Вони недорогі, практичні та просторі.

Найкращі кросовери з пробігом визначило британське видання WhatCar. Експерти обрали відносно свіжі моделі вартістю до 20 000 фунтів стерлінгів ($25 000). У рейтинг потрапили як масові, так і преміальні кросовери.

10 місце – Nissan Qashqai

Nissan Qashqai Фото: Nissan

Кросовер Nissan Qashqai свого часу задав тренд у сегменті. Модель третьої генерації тиха, комфортабельна та економічна. У Qashqai чудове поєднання ціни та якості.

Плюси:

якісний інтер’єр;

багате оснащення з безпеки.

Мінуси:

слабка динаміка;

нецікава керованість.

9 місце – Kia Sportage

Kia Sportage Фото: Kia

Kia Sportage попереднього покоління багато оснащений, має просторий салон і чималий багажник та широку палітру двигунів. Модель недорога і зазвичай достатньо надійна.

Плюси:

просторі салон та багажник;

багата комплектація.

Мінуси:

шумний дизель;

нецікава керованість.

8 місце – Hyundai Tucson

Hyundai Tucson Фото: Top Gear

Кросовер Hyundai Tucson просторий усередині та практичний. У нього досить якісний салон і непогане оснащення. Гібридна версія порадує малим "апетитом".

Плюси:

економічний гібрид;

якісний салон;

надійний.

Мінуси:

жорсткувата їзда;

нецікава керованість.

7 місце – Peugeot 3008

Peugeot 3008 Фото: Peugeot

Peugeot 3008 вирізняється нестандартним компонуванням водійського місця, але практичний і місткий. Крім того, у нього комфортабельна підвіска.

Плюси:

якісний практичний інтер’єр;

багате оснащення.

Мінуси:

доволі дорогий;

повільна мультимедійна система.

є питання до надійності.

6 місце – Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan Фото: Volkswagen

Volkswagen Tiguan другої генерації – стандарт у класі та одна з найпопулярніших моделей. У нього якісний інтер’єр та гарна шумоізоляція. 2,0-літрові бензинові та дизельні турбодвигуни тяговиті, а шасі непогано налаштоване.

Плюси:

гарна шумоізоляція;

якісний салон;

непогана керованість.

Мінуси:

тісний третій ряд у версії Allspace;

не найнадійніший.

5 місце – BMW X1

BMW X1 Фото: BMW

Преміальний кросовер BMW X1 другого покоління якісний усередині, добре керується та на диво просторий. У нього зазвичай багате оснащення та сучасна мультимедійна система.

Плюси:

якісний інтер’єр;

просторий і практичний;

гарна керованість.

Мінуси:

слабка шумоізоляція;

зависока ціна.

4 місце – Volvo XC40

Volvo XC40 Фото: Volvo

Кросовер Volvo XC40 вирізняється комфортабельною підвіскою та непоганою шумоізоляцією. У нього якісний інтер’єр та чудова комплектація з безпеки, як і в усіх Volvo.

Плюси:

якісний салон;

багате оснащення з безпеки;

комфортабельна їзда.

Мінуси:

застаріла мультимедійна система на ранніх моделях.

3 місце – SEAT Ateca

SEAT Ateca Фото: SEAT

Кросовер SEAT Ateca – модель для активних водіїв із непоганою керованістю, яку можна обрати з потужними 2,0-літровими бензиновими і дизельними турбомоторами. При цьому модель практична і з містким багажником.

Плюси:

просторі салон та багажник;

доступна ціна;

гарна керованість.

Мінуси:

якість оздоблення салону;

завищена витрата пального.

2 місце – Skoda Karoq

Skoda Karoq Фото: Skoda

Skoda Karoq – побратим SEAT Ateca, який робить ставку на практичність. Він комфортніший, має місткий і продуманий салон, а також гарну шумоізоляцію.

Плюси:

практичний салон;

тяговиті двигуни;

комфортабельна підвіска.

Мінуси:

нецікава керованість;

завищена витрата пального.

1 місце – Mazda CX-5

Mazda CX-5 Фото: Mazda

Mazda CX-5 – кросовер із чудовою керованістю, який при цьому ще й практичний. Крім того, авто має дуже якісне внутрішнє оздоблення і зазвичай непогано укомплектоване.

Плюси:

якісний інтер’єр;

багате оснащення;

чудова керованість.

Мінуси:

жорсткувата підвіска;

немає потужних версій.

