Раціональний вибір: експерти назвали кращі кросовери з пробігом до $25 000 (фото)
Оприлюднено рейтинг кращих вживаних кросоверів компактного класу. Вони недорогі, практичні та просторі.
Найкращі кросовери з пробігом визначило британське видання WhatCar. Експерти обрали відносно свіжі моделі вартістю до 20 000 фунтів стерлінгів ($25 000). У рейтинг потрапили як масові, так і преміальні кросовери.
10 місце – Nissan Qashqai
Кросовер Nissan Qashqai свого часу задав тренд у сегменті. Модель третьої генерації тиха, комфортабельна та економічна. У Qashqai чудове поєднання ціни та якості.
Плюси:
- якісний інтер’єр;
- багате оснащення з безпеки.
Мінуси:
- слабка динаміка;
- нецікава керованість.
9 місце – Kia Sportage
Kia Sportage попереднього покоління багато оснащений, має просторий салон і чималий багажник та широку палітру двигунів. Модель недорога і зазвичай достатньо надійна.
Плюси:
- просторі салон та багажник;
- багата комплектація.
Мінуси:
- шумний дизель;
- нецікава керованість.
8 місце – Hyundai Tucson
Кросовер Hyundai Tucson просторий усередині та практичний. У нього досить якісний салон і непогане оснащення. Гібридна версія порадує малим "апетитом".
Плюси:
- економічний гібрид;
- якісний салон;
- надійний.
Мінуси:
- жорсткувата їзда;
- нецікава керованість.
7 місце – Peugeot 3008
Peugeot 3008 вирізняється нестандартним компонуванням водійського місця, але практичний і місткий. Крім того, у нього комфортабельна підвіска.
Плюси:
- якісний практичний інтер’єр;
- багате оснащення.
Мінуси:
- доволі дорогий;
- повільна мультимедійна система.
- є питання до надійності.
6 місце – Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan другої генерації – стандарт у класі та одна з найпопулярніших моделей. У нього якісний інтер’єр та гарна шумоізоляція. 2,0-літрові бензинові та дизельні турбодвигуни тяговиті, а шасі непогано налаштоване.
Плюси:
- гарна шумоізоляція;
- якісний салон;
- непогана керованість.
Мінуси:
- тісний третій ряд у версії Allspace;
- не найнадійніший.
5 місце – BMW X1
Преміальний кросовер BMW X1 другого покоління якісний усередині, добре керується та на диво просторий. У нього зазвичай багате оснащення та сучасна мультимедійна система.
Плюси:
- якісний інтер’єр;
- просторий і практичний;
- гарна керованість.
Мінуси:
- слабка шумоізоляція;
- зависока ціна.
4 місце – Volvo XC40
Кросовер Volvo XC40 вирізняється комфортабельною підвіскою та непоганою шумоізоляцією. У нього якісний інтер’єр та чудова комплектація з безпеки, як і в усіх Volvo.
Плюси:
- якісний салон;
- багате оснащення з безпеки;
- комфортабельна їзда.
Мінуси:
- застаріла мультимедійна система на ранніх моделях.
3 місце – SEAT Ateca
Кросовер SEAT Ateca – модель для активних водіїв із непоганою керованістю, яку можна обрати з потужними 2,0-літровими бензиновими і дизельними турбомоторами. При цьому модель практична і з містким багажником.
Плюси:
- просторі салон та багажник;
- доступна ціна;
- гарна керованість.
Мінуси:
- якість оздоблення салону;
- завищена витрата пального.
2 місце – Skoda Karoq
Skoda Karoq – побратим SEAT Ateca, який робить ставку на практичність. Він комфортніший, має місткий і продуманий салон, а також гарну шумоізоляцію.
Плюси:
- практичний салон;
- тяговиті двигуни;
- комфортабельна підвіска.
Мінуси:
- нецікава керованість;
- завищена витрата пального.
1 місце – Mazda CX-5
Mazda CX-5 – кросовер із чудовою керованістю, який при цьому ще й практичний. Крім того, авто має дуже якісне внутрішнє оздоблення і зазвичай непогано укомплектоване.
Плюси:
- якісний інтер’єр;
- багате оснащення;
- чудова керованість.
Мінуси:
- жорсткувата підвіска;
- немає потужних версій.
