Радикальные изменения: каким будет новый Hyundai Tucson 2027 (фото)

Новый Hyundai Tucson кардинально изменится. Кроссовер будет иметь совершенно новый дизайн и получит больше гибридных версий.

Разработка нового Hyundai Tucson пятого поколения уже на финишной прямой — модель должна дебютировать в конце 2026 года. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Кроссовер проходит тесты Фото: carscoops.com

Новый Hyundai Tucson ждут революционные изменения. Во-первых, внешне он не будет похож на предшественника — дизайн станет более агрессивным и угловатым. В нем соединятся черты старшего брата Hyundai Santa Fe и концепта Crater. К тому же, авто будет больше и просторнее.

Салон Hyundai Tucson 2027 также кардинально изменится. Внутри добавят больше физических переключателей, а также установят современную мультимедийную систему на базе Google Android.

В линейке двигателей также ожидаются изменения. Дизели окончательно исчезнут, зато станет больше гибридных версий — они будут 1,6-литровыми и 2,0-литровыми.

Авто получит мультимедийную систему на базе Google Android Фото: Hyundai

Плагин-гибрид Hyundai Tucson сможет преодолевать до 100 км на электротяге. Кроме того, может появиться заряженный кроссовер Hyundai Tucson N мощностью более 300 сил, который, скорее всего, также будет гибридным.

