Hyundai выпустила яркого конкурента Audi S6 мощностью более 500 сил (фото)

Genesis G80
Genesis G80 Magma — заряженный 525-сильный вариант седана

Hyundai расширяет спортивную линейку Genesis Magma. Новым ее представителем стал заряженный седан Е-класса G80 мощностью 525 сил.

Новый Genesis G80 Magma презентовали в ОАЭ и он стал второй моделью в заряженном семействе после электрокроссовера GV60 Magma. Его выпустят лимитированной серией всего из 20 авто, сообщает сайт Carscoops.

Genesis G80 Magma
Авто получило обвес, спойлер и 21-дюймовые диски

Седан Genesis G80 Magma бросит вызов Audi S6 и BMW 550e. Он сохранил 3,5-литровый V6 твин-турбо, однако его мощность увеличили с 375 до 525 сил. Стандартными являются 8-ступенчатый автомат и полный привод.

Кроме того, автомобиль имеет спортивную подвеску, более острое рулевое управление и более эффективные тормоза от Brembo. В моторном отсеке появились распорки.

салон Genesis G80 Magma
Салон украсили алькантарой
салон genesis G80
Седан получил спортивные кресла Recaro

Отличить новый Genesis G80 Magma можно по более агрессивным бамперам, обвесу, диффузору и заостренному заднему спойлеру. Кроме того, установлены 21-дюймовые литые диски с низкопрофильной резиной, а на капоте появился воздухозаборник.

мотор Genesis G80 Magma
Седан оснащен 525-сильным V6 твин-турбо V6.

Салон Genesis G80 Magma украсили алькантарой. Седан получил спортивный руль и сиденья Recaro с контрастной оранжевой прострочкой.

