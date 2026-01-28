Пикап, минивэн и мощные кроссоверы: рассекречены нестандартные проекты от Hyundai (фото)

Обнародованы проекты нестандартных авто, разработанных дизайнерами Hyundai. Стилисты разрабатывали рамный пикап, внедорожный минивэн, спортивный и семейный кроссоверы.

Нестандартные авто разработали для премиального бренда Genesis под руководством главного дизайнера Hyundai Люка Донкервольке. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Genesis X Scorpio

На данный момент полноценным концептом стал лишь один проект — внедорожное купе Genesis X Scorpio, созданное по мотивам спортпрототипов из ралли "Дакар". У него карбоновый кузов с агрессивным дизайном, короткими свесами и раздутыми крыльями. Концепт получил большие 40-дюймовые шины для бездорожья.

Genesis X Scorpio оснащен 1100-сильной гибридной установкой Фото: Genesis

В салоне Genesis X Scorpio установили каркас безопасности и спортивные кресла. Он получил цифровой щиток приборов и отдельный дисплей навигации для пассажира.

Фото: Genesis

Новый Genesis X Scorpio оснащен полным приводом и гибридной установкой с V8 и электромоторами на 1100 л.с. и 1150 Нм. Замедляют его тормоза Brembo.

Электропикап Genesis Фото: Genesis

Новые проекты Genesis

Остальные новые Genesis пока существуют в виде эскизов. Как ни странно, ближайшим к серийному производству стал электрический пикап: возможность его выпуска рассматривалась, однако на данный момент разработку модели отложили, чтобы сконцентрироваться на спортивной линейке Genesis Magma.

В салоне установили изогнутый тачскрин Фото: Genesis

Рамный пикап Genesis позиционируют, как конкурента Rivian R1T и Ford F-150 Lightning. Он отличается брутальным дизайном с высоким капотом, однако сохраняет фирменную решетку радиатора и тоненькие разделенные фары.

Задние двери пикапа открываются против движения. В салоне — небольшой цифровой щиток приборов и изогнутый центральный тачскрин. Также электрокар имеет багажник спереди.

Минивэн Genesis Jet on Wheels Фото: Genesis

Минивэн Genesis Jet on Wheels отличается стремительным обтекаемым дизайном с большим углом наклона лобового стекла и обрезанной "кормой". Кроме того, у него высокий клиренс, как у кроссоверов.

Кроссовер Genesis JH Фото: Genesis

Семейный кроссовер Genesis JH отличается оригинальным дизайном передней части и имеет боковые окна без рамок. Разработчики предлагают оснастить авто электрической установкой с водородными топливными элементами — как у Hyundai Nexo.

Ранее Фокус рассказывал о семейном кроссовере Zeekr мощностью более 1000 сил.

Также мы писали о недорогом корейском пикапе за $20 000.