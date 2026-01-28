Пікап, мінівен і потужні кросовери: розсекречено нестандартні проєкти від Hyundai (фото)

Оприлюднено проєкти нестандартних авто, розроблених дизайнерами Hyundai. Стилісти розробляли рамний пікап, позашляховий мінівен, спортивний та сімейний кросовери.

Нестандартні авто розробили для преміального бренду Genesis під керівництвом головного дизайнера Hyundai Люка Донкервольке. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Genesis X Scorpio

Наразі повноцінним концептом став лише один проєкт — позашляхове купе Genesis X Scorpio, створене за мотивами спортпрототипів із ралі "Дакар". У нього карбоновий кузов із агресивним дизайном, короткими звисами та роздутими крилами. Концепт отримав великі 40-дюймові шини для бездоріжжя.

Genesis X Scorpio оснащений 1100-сильною гібридною установкою Фото: Genesis

У салоні Genesis X Scorpio встановили каркас безпеки та спортивні крісла. Він отримав цифровий щиток приладів та окремий дисплей навігації для пасажира.

Фото: Genesis

Новий Genesis X Scorpio оснащений повним приводом та гібридною установкою з V8 та електромоторами на 1100 к. с. і 1150 Нм. Сповільнюють його гальма Brembo.

Електропікап Genesis Фото: Genesis

Нові проєкти Genesis

Решта нових Genesis наразі існує у вигляді ескізів. Як не дивно, найближчим до серійного виробництва став електричний пікап: можливість його випуску розглядалася, проте наразі розробку моделі відклали, аби сконцентруватися на спортивній лінійці Genesis Magma.

У салоні встановили вигнутий тачскрін Фото: Genesis

Рамний пікап Genesis позиціонують, як конкурента Rivian R1T і Ford F-150 Lightning. Він вирізняється брутальним дизайном із високим капотом, проте зберігає фірмову решітку радіатора та тоненькі розділені фари.

Задні двері пікапа відкриваються проти руху. У салоні — невеликий цифровий щиток приладів та вигнутий центральний тачскрін. Також електрокар має багажник спереду.

Мінівен Genesis Jet on Wheels Фото: Genesis

Мінівен Genesis Jet on Wheels вирізняється стрімким обтічним дизайном із великим кутом нахилу лобового скла та обрізаною "кормою". Крім того, у нього високий кліренс, як у кросоверів.

Кросовер Genesis JH Фото: Genesis

Сімейний кросовер Genesis JH вирізняється оригінальним дизайном передньої частини та має бічні вікна без рамок. Розробники пропонують оснастити авто електричною установкою з водневими паливними елементами — як у Hyundai Nexo.

