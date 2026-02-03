Радикальні зміни: яким буде новий Hyundai Tucson 2027 (фото)

Новий Hyundai Tucson кардинально зміниться. Кросовер матиме абсолютно новий дизайн та отримає більше гібридних версій.

Розробка нового Hyundai Tucson п’ятого покоління вже на фінішній прямій — модель повинна дебютувати в кінці 2026 року. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Кросовер проходить тести Фото: carscoops.com

На новий Hyundai Tucson чекають революційні зміни. По-перше, зовні він не буде схожим на попередника – дизайн стане агресивнішим і більш кутастим. У ньому поєднаються риси старшого брата Hyundai Santa Fe та концепту Crater. До того ж, авто буде більшим і просторішим.

Салон Hyundai Tucson 2027 також кардинально зміниться. Усередині додадуть більше фізичних перемикачів, а також встановлять сучасну мультимедійну систему на базі Google Android.

У лінійці двигунів також очікуються зміни. Дизелі остаточно зникнуть, зате стане більше гібридних версій – вони будуть 1,6-літровими та 2,0-літровими.

Авто отримає мультимедійну систему на базі Google Android Фото: Hyundai

Плагін-гібрид Hyundai Tucson зможе долати до 100 км на електротязі. Крім того, може з’явитися заряджений кросовер Hyundai Tucson N потужністю понад 300 сил, який, скоріше за все, також буде гібридним.

