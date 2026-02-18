Якісні та надійні: американські експерти назвали найкращі авто року (фото)

У США оприлюднили рейтинг найкращих нових авто року. У списку переважають японські та електрифіковані моделі.

Кращі нові автомобілі визначила американська організація Consumer Reports, яка традиційно займається незалежними споживчими дослідженнями. Рейтинг з'явився на сайті однойменного журналу, який вона видає.

Subaru Forester переміг у класі компактних кросоверів Фото: Subaru

Найкращі авто на ринку обрали з 260 моделей-претендентів. При визначенні лідерів ринку бралися до уваги результати тест-драйвів і краш-тестів, рейтинги надійності та відгуки власників.

Важливо

Найнадійніше авто усіх часів повертають у виробництво через 53 роки (фото)

Цьогоріч у лідерах — японські моделі: вони перемогли у 6 з 10 номінацій. Крім того, зазначається, що кожен переможець має у своїй лінійці електрифіковану версію.

BMW X5 лідирує в сегменті середньорозмірних преміальних кросоверів Фото: BMW

Найкращі авто року за версією Consumer Reports:

компактні авто — Honda Civic;

середньорозмірні авто — Toyota Camry;

субкомпактні кросовери — Subaru Crosstrek;

компактні кросовери — Subaru Forester;

середньорозмірні кросовери — Toyota Grand Highlander;

преміальні компактні кросовери — Lexus NX;

преміальні середньорозмірні кросовери — BMW X5;

компактні пікапи — Ford Maverick;

повнорозмірні пікапи — Ford F-150;

електромобілі — Tesla Model Y.

Відео дня

Раніше Фокус розповідав про кращі вживані кросовери вартістю до $13 000.

Також ми писали про найкращі доступні електрокари 2026 року.