Качественные и надежные: американские эксперты назвали лучшие авто года (фото)

Лучшие новые автомобили определила американская организация Consumer Reports, которая традиционно занимается независимыми потребительскими исследованиями. Рейтинг появился на сайте одноименного журнала, который она издает.

Subaru Forester победил в классе компактных кроссоверов Фото: Subaru

Лучшие авто на рынке выбрали из 260 моделей-претендентов. При определении лидеров рынка принимались во внимание результаты тест-драйвов и краш-тестов, рейтинги надежности и отзывы владельцев.

В этом году в лидерах — японские модели: они победили в 6 из 10 номинаций. Кроме того, отмечается, что каждый победитель имеет в своей линейке электрифицированную версию.

BMW X5 лидирует в сегменте среднеразмерных премиальных кроссоверов Фото: BMW

Лучшие авто года по версии Consumer Reports:

компактные авто — Honda Civic;

среднеразмерные авто — Toyota Camry;

субкомпактные кроссоверы — Subaru Crosstrek;

компактные кроссоверы — Subaru Forester;

среднеразмерные кроссоверы — Toyota Grand Highlander;

премиальные компактные кроссоверы — Lexus NX;

премиальные среднеразмерные кроссоверы — BMW X5;

компактные пикапы — Ford Maverick;

полноразмерные пикапы — Ford F-150;

электромобили — Tesla Model Y.

