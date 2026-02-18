Качественные и надежные: американские эксперты назвали лучшие авто года (фото)
В США обнародовали рейтинг лучших новых авто года. В списке преобладают японские и электрифицированные модели.
Лучшие новые автомобили определила американская организация Consumer Reports, которая традиционно занимается независимыми потребительскими исследованиями. Рейтинг появился на сайте одноименного журнала, который она издает.
Лучшие авто на рынке выбрали из 260 моделей-претендентов. При определении лидеров рынка принимались во внимание результаты тест-драйвов и краш-тестов, рейтинги надежности и отзывы владельцев.Важно
В этом году в лидерах — японские модели: они победили в 6 из 10 номинаций. Кроме того, отмечается, что каждый победитель имеет в своей линейке электрифицированную версию.
Лучшие авто года по версии Consumer Reports:
- компактные авто — Honda Civic;
- среднеразмерные авто — Toyota Camry;
- субкомпактные кроссоверы — Subaru Crosstrek;
- компактные кроссоверы — Subaru Forester;
- среднеразмерные кроссоверы — Toyota Grand Highlander;
- премиальные компактные кроссоверы — Lexus NX;
- премиальные среднеразмерные кроссоверы — BMW X5;
- компактные пикапы — Ford Maverick;
- полноразмерные пикапы — Ford F-150;
- электромобили — Tesla Model Y.
