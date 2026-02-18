Поддержите нас UA
Качественные и надежные: американские эксперты назвали лучшие авто года (фото)

Toyota Camry
Toyota Camry стала самым надежным среднеразмерным авто | Фото: Toyota

В США обнародовали рейтинг лучших новых авто года. В списке преобладают японские и электрифицированные модели.

Лучшие новые автомобили определила американская организация Consumer Reports, которая традиционно занимается независимыми потребительскими исследованиями. Рейтинг появился на сайте одноименного журнала, который она издает.

Субару Форестер
Subaru Forester победил в классе компактных кроссоверов
Фото: Subaru

Лучшие авто на рынке выбрали из 260 моделей-претендентов. При определении лидеров рынка принимались во внимание результаты тест-драйвов и краш-тестов, рейтинги надежности и отзывы владельцев.

Важно
В этом году в лидерах — японские модели: они победили в 6 из 10 номинаций. Кроме того, отмечается, что каждый победитель имеет в своей линейке электрифицированную версию.

BMW X5
BMW X5 лидирует в сегменте среднеразмерных премиальных кроссоверов
Фото: BMW

Лучшие авто года по версии Consumer Reports:

  • компактные авто — Honda Civic;
  • среднеразмерные авто — Toyota Camry;
  • субкомпактные кроссоверы — Subaru Crosstrek;
  • компактные кроссоверы — Subaru Forester;
  • среднеразмерные кроссоверы — Toyota Grand Highlander;
  • премиальные компактные кроссоверы — Lexus NX;
  • премиальные среднеразмерные кроссоверы — BMW X5;
  • компактные пикапы — Ford Maverick;
  • полноразмерные пикапы — Ford F-150;
  • электромобили — Tesla Model Y.
