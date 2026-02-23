Не разорят при ремонте: самые надежные премиальные кроссоверы возрастом до 5 лет (фото)

Британские эксперты определили самые надежные кроссоверы премиум-класса. Они беспроблемные и редко ломаются.

Роскошные кроссоверы с пробегом иногда могут неприятно удивить чеками за ремонт. Впрочем, на рынке хватает беспроблемных моделей. Самые надежные подержанные кроссоверы премиум-класса выбрало издание WhatCar.

Основным показателем при создании рейтинга стал процент авто с неисправностями. На основе этого эксперты высчитали индекс надежности авто.

10 место. Volvo XC60 T8 — индекс надежности 93%

Volvo XC60 T8 Фото: Тарас Брязгунов

Плагин-гибрид Volvo XC60 T8 довольно надежный — неисправности обнаружили в 28% авто. Обычно проблемными являются мультимедиа, электроника, кондиционер и отделка. Все зафиксированные случаи были гарантийными, а 38% авто отремонтировали за день.

9 место. BMW X3 — индекс надежности 93,1%

BMW X3 Фото: BMW

BMW X3 предыдущего поколения самый надежный в дизельном исполнении. Чаще всего фиксировались проблемы с выхлопом, мультимедиа, электрооборудованием двигателя и отделкой. 94% случаев были гарантийными, однако иногда ремонт BMW X3 стоил $2000. Треть авто отремонтировали за день, а почти половину — за неделю.

8 место. Mercedes EQA — индекс надежности 94,1%

Mercedes EQA Фото: Mercedes-Benz

Электромобиль Mercedes EQA довольно беспроблемный — 23% авто имели неисправности, причем все их исправили по гарантии. 40% электрокаров отремонтировали за день, но 50% — задержались на СТО на неделю и дольше.

7 место. Land Rover Defender — индекс надежности 94,6%

Land Rover Defender Фото: Land Rover

Defender вынослив на бездорожье и надежнее, чем большинство моделей Land Rover. Все зафиксированные случаи неисправностей были гарантийными, однако половину авто ремонтировали больше недели. Обычно выходили из строя мультимедиа, двигатель и электроника.

6 место. Mercedes GLC — индекс надежности 94,6%

Mercedes GLC Фото: Mercedes-Benz

21% Mercedes GLC имели неисправности, причем обычно незначительные — выходили из строя аккумулятор, электроника, кондиционер, мультимедиа. Все случаи были гарантийными, а 37% авто отремонтировали за день.

5 место. BMW iX3 — индекс надежности 95,5%

BMW iX3 Фото: BMW

Электромобиль BMW X3, как ни странно, надежнее дизельного собрата. Проблемными оказались 19% авто и 82% из них пробыли на СТО до недели. Все BMW iX3 отремонтировали по гарантии, а чаще всего фиксировали неисправности кондиционера, батареи и электроники.

4 место. Mercedes GLB — индекс надежности 96%

Mercedes GLB Фото: Mercedes-Benz

29% владельцев Mercedes GLB сообщили о проблемах своих авто. Обычно выходили из строя мультимедиа, отделка и электроника. Все случаи признали гарантийными, а половину из них исправили за день.

3 место. BMW X5 — индекс надежности 96,2%

BMW X5 Фото: BMW

Самые надежные BMW X5 — бензиновые и плагин-гибридные: только 14% авто оказались проблемными (все случаи — гарантийные) и 57% из них отремонтировали за день. Чаще всего ремонтировали КПП, двигатель и выхлоп.

2 место. Tesla Model Y — индекс надежности 97,1%

Tesla Model Y Фото: Tesla Motors

12% Tesla Model Y имели проблемы и все их отремонтировали по гарантии. 58% авто пробыли на СТО до недели. Неисправности были самыми разнообразными — выходили из строя батарея, тормоза, электроника, отделка и подвеска.

1 место. Porsche Macan — индекс надежности 99%

Porsche Macan Фото: Porsche

Porsche Macan — самый надежный премиальный кроссовер. Лишь 5% авто выходили из строя и половину из них отремонтировали за день. Наиболее проблемными были КПП и электроника.

