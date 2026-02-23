Не разорят при ремонте: самые надежные премиальные кроссоверы возрастом до 5 лет (фото)
Британские эксперты определили самые надежные кроссоверы премиум-класса. Они беспроблемные и редко ломаются.
Роскошные кроссоверы с пробегом иногда могут неприятно удивить чеками за ремонт. Впрочем, на рынке хватает беспроблемных моделей. Самые надежные подержанные кроссоверы премиум-класса выбрало издание WhatCar.
Основным показателем при создании рейтинга стал процент авто с неисправностями. На основе этого эксперты высчитали индекс надежности авто.
10 место. Volvo XC60 T8 — индекс надежности 93%
Плагин-гибрид Volvo XC60 T8 довольно надежный — неисправности обнаружили в 28% авто. Обычно проблемными являются мультимедиа, электроника, кондиционер и отделка. Все зафиксированные случаи были гарантийными, а 38% авто отремонтировали за день.Важно
9 место. BMW X3 — индекс надежности 93,1%
BMW X3 предыдущего поколения самый надежный в дизельном исполнении. Чаще всего фиксировались проблемы с выхлопом, мультимедиа, электрооборудованием двигателя и отделкой. 94% случаев были гарантийными, однако иногда ремонт BMW X3 стоил $2000. Треть авто отремонтировали за день, а почти половину — за неделю.
8 место. Mercedes EQA — индекс надежности 94,1%
Электромобиль Mercedes EQA довольно беспроблемный — 23% авто имели неисправности, причем все их исправили по гарантии. 40% электрокаров отремонтировали за день, но 50% — задержались на СТО на неделю и дольше.
Нужно ли вернуть льготную растаможку электромобилей, отмененную с 2026 года?
7 место. Land Rover Defender — индекс надежности 94,6%
Defender вынослив на бездорожье и надежнее, чем большинство моделей Land Rover. Все зафиксированные случаи неисправностей были гарантийными, однако половину авто ремонтировали больше недели. Обычно выходили из строя мультимедиа, двигатель и электроника.
6 место. Mercedes GLC — индекс надежности 94,6%
21% Mercedes GLC имели неисправности, причем обычно незначительные — выходили из строя аккумулятор, электроника, кондиционер, мультимедиа. Все случаи были гарантийными, а 37% авто отремонтировали за день.
5 место. BMW iX3 — индекс надежности 95,5%
Электромобиль BMW X3, как ни странно, надежнее дизельного собрата. Проблемными оказались 19% авто и 82% из них пробыли на СТО до недели. Все BMW iX3 отремонтировали по гарантии, а чаще всего фиксировали неисправности кондиционера, батареи и электроники.
4 место. Mercedes GLB — индекс надежности 96%
29% владельцев Mercedes GLB сообщили о проблемах своих авто. Обычно выходили из строя мультимедиа, отделка и электроника. Все случаи признали гарантийными, а половину из них исправили за день.
3 место. BMW X5 — индекс надежности 96,2%
Самые надежные BMW X5 — бензиновые и плагин-гибридные: только 14% авто оказались проблемными (все случаи — гарантийные) и 57% из них отремонтировали за день. Чаще всего ремонтировали КПП, двигатель и выхлоп.
2 место. Tesla Model Y — индекс надежности 97,1%
12% Tesla Model Y имели проблемы и все их отремонтировали по гарантии. 58% авто пробыли на СТО до недели. Неисправности были самыми разнообразными — выходили из строя батарея, тормоза, электроника, отделка и подвеска.Важно
1 место. Porsche Macan — индекс надежности 99%
Porsche Macan — самый надежный премиальный кроссовер. Лишь 5% авто выходили из строя и половину из них отремонтировали за день. Наиболее проблемными были КПП и электроника.
Ранее Фокус рассказывал о лучших компактных кроссоверах с пробегом стоимостью $13 000.
Также мы писали о лучших авто года по мнению американцев.