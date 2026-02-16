Для великої родини: флагманський електромобіль Skoda розсекретили до презентації (фото)

В інтернет потрапили фото Skoda Peaq 2026. Найбільший електрокросовер марки матиме просторий салон, а його запас ходу сягне 600 км.

Новий Skoda Peaq дебютує влітку та надійде в продаж під кінець нинішнього року. Поки ж флагманський електрокросовер Skoda помітили під час випробувань холодом за полярним колом у Швеції. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Електрокросовер проходить тести у Швеції Фото: Motor.es

Електромобіль Skoda Peaq помітили з мінімальним камуфляжем, що дає змогу розгледіти його зовнішність. У профіль кросовер нагадує молодшого брата Skoda Enyaq та вирізняється гранчастим дизайном. А от передня частина частково прихована, хоча відомо, що вона витримана у новому фірмовому стилі Modern Solid. Електрокар отримає Г-подібні діодні фари та імітацію решітки радіатора.

Найбільший електрокросовер Skoda сягатиме приблизно 5 м завдовжки. Він буде просторим усередині та матиме три ряди крісел, тобто буде конкурентом Kia EV9. Також відомо, що на передній панелі встановлять два дисплеї.

Запас ходу Skoda Peaq сягне 600 км Фото: Motor.es

Як і всі сучасні електромобілі Skoda, Peaq збудують на платформі МЕВ. Кросовер запропонують у кількох модифікаціях потужністю від 286 сил. Батарея ємністю 89 кВт∙год забезпечить запас ходу приблизно 600 км. Швидка зарядка (потужністю 200 кВт) на 80% займатиме 30 хвилин.

До речі, нещодавно на тестах помітили і недорогий електрокросовер Audi із запасом ходу 750 км.

Також Фокус розповідав, що запас ходу 24 сучасних електрокарів перевірили у сильний мороз.