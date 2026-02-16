Для великої родини: флагманський електромобіль Skoda розсекретили до презентації (фото)
В інтернет потрапили фото Skoda Peaq 2026. Найбільший електрокросовер марки матиме просторий салон, а його запас ходу сягне 600 км.
Новий Skoda Peaq дебютує влітку та надійде в продаж під кінець нинішнього року. Поки ж флагманський електрокросовер Skoda помітили під час випробувань холодом за полярним колом у Швеції. Про це повідомляє сайт Motor.es.
Електромобіль Skoda Peaq помітили з мінімальним камуфляжем, що дає змогу розгледіти його зовнішність. У профіль кросовер нагадує молодшого брата Skoda Enyaq та вирізняється гранчастим дизайном. А от передня частина частково прихована, хоча відомо, що вона витримана у новому фірмовому стилі Modern Solid. Електрокар отримає Г-подібні діодні фари та імітацію решітки радіатора.Важливо
Найбільший електрокросовер Skoda сягатиме приблизно 5 м завдовжки. Він буде просторим усередині та матиме три ряди крісел, тобто буде конкурентом Kia EV9. Також відомо, що на передній панелі встановлять два дисплеї.
Як і всі сучасні електромобілі Skoda, Peaq збудують на платформі МЕВ. Кросовер запропонують у кількох модифікаціях потужністю від 286 сил. Батарея ємністю 89 кВт∙год забезпечить запас ходу приблизно 600 км. Швидка зарядка (потужністю 200 кВт) на 80% займатиме 30 хвилин.
