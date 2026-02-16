Запас ходу двох десятків нових електрокарів перевірили у сильний мороз (фото)

Сучасні електромобілі взяли участь в екстремальному тесті. Їх запас ходу перевірили в умовах сильних морозів.

Реальний запас ходу електромобілів узимку перевірили в Норвегії. У тесті взяли участь 24 моделі, повідомляє сайт Carscoops.

Lucid Air подолав найбільшу відстань у 520 км Фото: carscoops.com

Подібні випробування у Норвегії проводять регулярно, проте цьогоріч вони припали на екстремальні морози – температура знизилася до -31° за Цельсієм.

Електрокари їхали прокладеним маршрутом, поки повністю не розрядилися. Середній показник втрати запасу ходу становить 38%.

Найкраще морози переносять електромобілі MG S6 EV та Hyundai Inster – їх запас ходу знизився на 29% порівняно з паспортними показниками. Найбільше падіння зафіксовано в Opel Grandland та Lucid Air – на 46%.

MG S6 EV найкраще переносить морози Фото: MG

Примітно, що при цьому саме електрокар Lucid Air подолав найбільшу дистанцію – 520 км. У цьому немає нічого дивного, адже в нього велика батарея на 112 кВт∙год і паспортний запас ходу 960 км. На другому місці – Mercedes CLA з показником 421 км.

Модель Паспортний запас ходу, км Реальний запас ходу взимку, км Різниця Lucid Air 960 520 -46% Mercedes CLA 709 421 -41% Audi A6 e-tron 653 402 -38% BMW iX 641 388 -40% Volvo ES90 624 373 -40% Volvo EX90 611 339 -45% Tesla Model Y 629 359 -43% Hyundai Ioniq 9 600 370 -38% Kia EV4 594 390 -34% Ford Capri 560 339 -40% Xpeng X9 560 361 -36% Mazda 6e 552 348 -37% Zeekr 7X 541 338 -38% Smart #5 540 342 -37% Skoda Elroq 524 309 -41% MG IM6 505 352 -30% MG 6S EV 485 345 -29% Opel Grandland 484 262 -46% VW ID. Buzz 449 277 -38% Changan S05 445 293 -34% Voyah Courage 440 300 -32% Suzuki eVitara 395 224 -43% KGM Musso EV 379 263 -31% Hyundai Inster 360 256 -29%

А от Hyundai Inster із маленькою батареєю ємністю 49 кВт∙год проїхав найменше – 256 км. Електропікап KGM Musso EV подолав 263 км.

