Запас ходу двох десятків нових електрокарів перевірили у сильний мороз (фото)
Сучасні електромобілі взяли участь в екстремальному тесті. Їх запас ходу перевірили в умовах сильних морозів.
Реальний запас ходу електромобілів узимку перевірили в Норвегії. У тесті взяли участь 24 моделі, повідомляє сайт Carscoops.
Подібні випробування у Норвегії проводять регулярно, проте цьогоріч вони припали на екстремальні морози – температура знизилася до -31° за Цельсієм.
Електрокари їхали прокладеним маршрутом, поки повністю не розрядилися. Середній показник втрати запасу ходу становить 38%.Важливо
Найкраще морози переносять електромобілі MG S6 EV та Hyundai Inster – їх запас ходу знизився на 29% порівняно з паспортними показниками. Найбільше падіння зафіксовано в Opel Grandland та Lucid Air – на 46%.
Примітно, що при цьому саме електрокар Lucid Air подолав найбільшу дистанцію – 520 км. У цьому немає нічого дивного, адже в нього велика батарея на 112 кВт∙год і паспортний запас ходу 960 км. На другому місці – Mercedes CLA з показником 421 км.
|Модель
|Паспортний запас ходу, км
|Реальний запас ходу взимку, км
|Різниця
|Lucid Air
|960
|520
|-46%
|Mercedes CLA
|709
|421
|-41%
|Audi A6 e-tron
|653
|402
|-38%
|BMW iX
|641
|388
|-40%
|Volvo ES90
|624
|373
|-40%
|Volvo EX90
|611
|339
|-45%
|Tesla Model Y
|629
|359
|-43%
|Hyundai Ioniq 9
|600
|370
|-38%
|Kia EV4
|594
|390
|-34%
|Ford Capri
|560
|339
|-40%
|Xpeng X9
|560
|361
|-36%
|Mazda 6e
|552
|348
|-37%
|Zeekr 7X
|541
|338
|-38%
|Smart #5
|540
|342
|-37%
|Skoda Elroq
|524
|309
|-41%
|MG IM6
|505
|352
|-30%
|MG 6S EV
|485
|345
|-29%
|Opel Grandland
|484
|262
|-46%
|VW ID. Buzz
|449
|277
|-38%
|Changan S05
|445
|293
|-34%
|Voyah Courage
|440
|300
|-32%
|Suzuki eVitara
|395
|224
|-43%
|KGM Musso EV
|379
|263
|-31%
|Hyundai Inster
|360
|256
|-29%
А от Hyundai Inster із маленькою батареєю ємністю 49 кВт∙год проїхав найменше – 256 км. Електропікап KGM Musso EV подолав 263 км.
Раніше Фокус розповідав про особливості зарядки електрокарів в умовах відключень світла.
Також ми писали про розкішний електромобіль Maybach за 10 мільйонів у Рівному.