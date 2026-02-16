Підтримайте нас RU
Запас ходу двох десятків нових електрокарів перевірили у сильний мороз (фото)

авто взимку
24 електрокари перевірили сильними морозами | Фото: carscoops.com

Сучасні електромобілі взяли участь в екстремальному тесті. Їх запас ходу перевірили в умовах сильних морозів.

Реальний запас ходу електромобілів узимку перевірили в Норвегії. У тесті взяли участь 24 моделі, повідомляє сайт Carscoops.

Lucid Air
Lucid Air подолав найбільшу відстань у 520 км
Фото: carscoops.com

Подібні випробування у Норвегії проводять регулярно, проте цьогоріч вони припали на екстремальні морози – температура знизилася до -31° за Цельсієм.

Електрокари їхали прокладеним маршрутом, поки повністю не розрядилися. Середній показник втрати запасу ходу становить 38%.

Найкраще морози переносять електромобілі MG S6 EV та Hyundai Inster – їх запас ходу знизився на 29% порівняно з паспортними показниками. Найбільше падіння зафіксовано в Opel Grandland та Lucid Air – на 46%.

MG S6 EV
MG S6 EV найкраще переносить морози
Фото: MG

Примітно, що при цьому саме електрокар Lucid Air подолав найбільшу дистанцію – 520 км. У цьому немає нічого дивного, адже в нього велика батарея на 112 кВт∙год і паспортний запас ходу 960 км. На другому місці – Mercedes CLA з показником 421 км.

Модель Паспортний запас ходу, км Реальний запас ходу взимку, км Різниця
Lucid Air 960 520 -46%
Mercedes CLA 709 421 -41%
Audi A6 e-tron 653 402 -38%
BMW iX 641 388 -40%
Volvo ES90 624 373 -40%
Volvo EX90 611 339 -45%
Tesla Model Y 629 359 -43%
Hyundai Ioniq 9 600 370 -38%
Kia EV4 594 390 -34%
Ford Capri 560 339 -40%
Xpeng X9 560 361 -36%
Mazda 6e 552 348 -37%
Zeekr 7X 541 338 -38%
Smart #5 540 342 -37%
Skoda Elroq 524 309 -41%
MG IM6 505 352 -30%
MG 6S EV 485 345 -29%
Opel Grandland 484 262 -46%
VW ID. Buzz 449 277 -38%
Changan S05 445 293 -34%
Voyah Courage 440 300 -32%
Suzuki eVitara 395 224 -43%
KGM Musso EV 379 263 -31%
Hyundai Inster 360 256 -29%

А от Hyundai Inster із маленькою батареєю ємністю 49 кВт∙год проїхав найменше – 256 км. Електропікап KGM Musso EV подолав 263 км.

