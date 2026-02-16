Запас хода двух десятков новых электрокаров проверили в сильный мороз (фото)

Современные электромобили приняли участие в экстремальном тесте. Их запас хода проверили в условиях сильных морозов.

Реальный запас хода электромобилей зимой проверили в Норвегии. В тесте приняли участие 24 модели, сообщает сайт Carscoops.

Lucid Air преодолел самое большое расстояние в 520 км Фото: carscoops.com

Подобные испытания в Норвегии проводят регулярно, однако в этом году они пришлись на экстремальные морозы — температура снизилась до -31° по Цельсию.

Электрокары ехали по проложенному маршруту, пока полностью не разрядились. Средний показатель потери запаса хода составляет 38%.

Лучше всего морозы переносят электромобили MG S6 EV и Hyundai Inster — их запас хода снизился на 29% по сравнению с паспортными показателями. Наибольшее падение зафиксировано у Opel Grandland и Lucid Air — на 46%.

MG S6 EV лучше всего переносит морозы Фото: MG

Примечательно, что при этом именно электрокар Lucid Air преодолел наибольшую дистанцию — 520 км. В этом нет ничего удивительного, ведь у него большая батарея на 112 кВт∙ч и паспортный запас хода 960 км. На втором месте — Mercedes CLA с показателем 421 км.

Модель Паспортний запас ходу, км Реальний запас ходу взимку, км Різниця Lucid Air 960 520 -46% Mercedes CLA 709 421 -41% Audi A6 e-tron 653 402 -38% BMW iX 641 388 -40% Volvo ES90 624 373 -40% Volvo EX90 611 339 -45% Tesla Model Y 629 359 -43% Hyundai Ioniq 9 600 370 -38% Kia EV4 594 390 -34% Ford Capri 560 339 -40% Xpeng X9 560 361 -36% Mazda 6e 552 348 -37% Zeekr 7X 541 338 -38% Smart #5 540 342 -37% Skoda Elroq 524 309 -41% MG IM6 505 352 -30% MG 6S EV 485 345 -29% Opel Grandland 484 262 -46% VW ID. Buzz 449 277 -38% Changan S05 445 293 -34% Voyah Courage 440 300 -32% Suzuki eVitara 395 224 -43% KGM Musso EV 379 263 -31% Hyundai Inster 360 256 -29%

А вот Hyundai Inster с маленькой батареей емкостью 49 кВт∙ч проехал меньше всего — 256 км. Электропикап KGM Musso EV преодолел 263 км.

