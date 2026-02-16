Запас хода двух десятков новых электрокаров проверили в сильный мороз (фото)
Современные электромобили приняли участие в экстремальном тесте. Их запас хода проверили в условиях сильных морозов.
Реальный запас хода электромобилей зимой проверили в Норвегии. В тесте приняли участие 24 модели, сообщает сайт Carscoops.
Подобные испытания в Норвегии проводят регулярно, однако в этом году они пришлись на экстремальные морозы — температура снизилась до -31° по Цельсию.
Электрокары ехали по проложенному маршруту, пока полностью не разрядились. Средний показатель потери запаса хода составляет 38%.Важно
Лучше всего морозы переносят электромобили MG S6 EV и Hyundai Inster — их запас хода снизился на 29% по сравнению с паспортными показателями. Наибольшее падение зафиксировано у Opel Grandland и Lucid Air — на 46%.
Примечательно, что при этом именно электрокар Lucid Air преодолел наибольшую дистанцию — 520 км. В этом нет ничего удивительного, ведь у него большая батарея на 112 кВт∙ч и паспортный запас хода 960 км. На втором месте — Mercedes CLA с показателем 421 км.
|Модель
|Паспортний запас ходу, км
|Реальний запас ходу взимку, км
|Різниця
|Lucid Air
|960
|520
|-46%
|Mercedes CLA
|709
|421
|-41%
|Audi A6 e-tron
|653
|402
|-38%
|BMW iX
|641
|388
|-40%
|Volvo ES90
|624
|373
|-40%
|Volvo EX90
|611
|339
|-45%
|Tesla Model Y
|629
|359
|-43%
|Hyundai Ioniq 9
|600
|370
|-38%
|Kia EV4
|594
|390
|-34%
|Ford Capri
|560
|339
|-40%
|Xpeng X9
|560
|361
|-36%
|Mazda 6e
|552
|348
|-37%
|Zeekr 7X
|541
|338
|-38%
|Smart #5
|540
|342
|-37%
|Skoda Elroq
|524
|309
|-41%
|MG IM6
|505
|352
|-30%
|MG 6S EV
|485
|345
|-29%
|Opel Grandland
|484
|262
|-46%
|VW ID. Buzz
|449
|277
|-38%
|Changan S05
|445
|293
|-34%
|Voyah Courage
|440
|300
|-32%
|Suzuki eVitara
|395
|224
|-43%
|KGM Musso EV
|379
|263
|-31%
|Hyundai Inster
|360
|256
|-29%
А вот Hyundai Inster с маленькой батареей емкостью 49 кВт∙ч проехал меньше всего — 256 км. Электропикап KGM Musso EV преодолел 263 км.
Ранее Фокус рассказывал об особенностях зарядки электрокаров в условиях отключений света.
Также мы писали о роскошном электромобиле Maybach за 10 миллионов в Ровно.