Для большой семьи: флагманский электромобиль Skoda рассекретили до презентации (фото)

В интернет попали фото Skoda Peaq 2026. Самый большой электрокроссовер марки будет иметь просторный салон, а его запас хода достигнет 600 км.

Новый Skoda Peaq дебютирует летом и поступит в продажу под конец нынешнего года. Пока же флагманский электрокроссовер Skoda заметили во время испытаний холодом за полярным кругом в Швеции. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Электрокроссовер проходит тесты в Швеции Фото: Motor.es

Электромобиль Skoda Peaq заметили с минимальным камуфляжем, что позволяет разглядеть его внешность. В профиль кроссовер напоминает младшего брата Skoda Enyaq и отличается граненым дизайном. А вот передняя часть частично скрыта, хотя известно, что она выдержана в новом фирменном стиле Modern Solid. Электрокар получит Г-образные диодные фары и имитацию решетки радиатора.

Экстрим-тест электромобиля Skoda Enyaq: испытание морозами и блэкаутами

Самый большой электрокроссовер Skoda будет достигать примерно 5 м в длину. Он будет просторным внутри и будет иметь три ряда кресел, то есть будет конкурентом Kia EV9. Также известно, что на передней панели установят два дисплея.

Запас хода Skoda Peaq достигнет 600 км Фото: Motor.es

Как и все современные электромобили Skoda, Peaq построят на платформе МЭО. Кроссовер предложат в нескольких модификациях мощностью от 286 сил. Батарея емкостью 89 кВт∙ч обеспечит запас хода примерно 600 км. Быстрая зарядка (мощностью 200 кВт) на 80% займет 30 минут.

Кстати, недавно на тестах заметили и недорогой электрокроссовер Audi с запасом хода 750 км.

Также Фокус рассказывал, что запас хода 24 современных электрокаров проверили в сильный мороз.