Для большой семьи: флагманский электромобиль Skoda рассекретили до презентации (фото)

Skoda Peaq
Skoda Peaq станет флагманским электрокаром марки | Фото: Motor.es

В интернет попали фото Skoda Peaq 2026. Самый большой электрокроссовер марки будет иметь просторный салон, а его запас хода достигнет 600 км.

Новый Skoda Peaq дебютирует летом и поступит в продажу под конец нынешнего года. Пока же флагманский электрокроссовер Skoda заметили во время испытаний холодом за полярным кругом в Швеции. Об этом сообщает сайт Motor.es.

электромобиль Skoda Peaq
Электрокроссовер проходит тесты в Швеции
Фото: Motor.es

Электромобиль Skoda Peaq заметили с минимальным камуфляжем, что позволяет разглядеть его внешность. В профиль кроссовер напоминает младшего брата Skoda Enyaq и отличается граненым дизайном. А вот передняя часть частично скрыта, хотя известно, что она выдержана в новом фирменном стиле Modern Solid. Электрокар получит Г-образные диодные фары и имитацию решетки радиатора.

Важно
Экстрим-тест электромобиля Skoda Enyaq: испытание морозами и блэкаутами
Самый большой электрокроссовер Skoda будет достигать примерно 5 м в длину. Он будет просторным внутри и будет иметь три ряда кресел, то есть будет конкурентом Kia EV9. Также известно, что на передней панели установят два дисплея.

электрокар Skoda Peaq
Запас хода Skoda Peaq достигнет 600 км
Фото: Motor.es

Как и все современные электромобили Skoda, Peaq построят на платформе МЭО. Кроссовер предложат в нескольких модификациях мощностью от 286 сил. Батарея емкостью 89 кВт∙ч обеспечит запас хода примерно 600 км. Быстрая зарядка (мощностью 200 кВт) на 80% займет 30 минут.

Кстати, недавно на тестах заметили и недорогой электрокроссовер Audi с запасом хода 750 км.

Также Фокус рассказывал, что запас хода 24 современных электрокаров проверили в сильный мороз.