Porsche Cayenne перетворили на божевільного підкорювача бездоріжжя (фото)

Кросовер Porsche Cayenne став основою для цікавого проєкту Ultra EVO. Авто перетворили на потужний позашляховик для найсуворіших умов.

Екстремальний тюнінг Porsche Cayenne виконало американське ательє EuroWise, яке займається доопрацюванням європейських моделей. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Потужність V8 зросла до 650 сил

За основу взяли кросовер Porsche Cayenne Turbo другого покоління. Йому збільшили кліренс, додали дуги і металевий захист днища. З'явилися і величезні позашляхові шини (для них знадобилися 10-сантиметрові розширювачі арок) і запасне колесо ззаду. Також встановили додаткову світлодіодну оптику та багажник на даху.

У салоні Porsche Cayenne Ultra EVO тепер нове оздоблення та покращене підсвічування. Крім того, з'явилася точка доступу Wi-Fi.

Porsche Cayenne отримав великі позашляхові шини

Тюнінг Porsche Cayenne торкнувся і двигуна. 4,8-літровий V8 отримав нові турбіни, інтеркулер, вихлопну систему та електронний блок управління. Потужність зросла з 520 до 650 к. с., а піковий крутний момент збільшився з 750 до 1017 Н∙м. Крім того, переробили підвіску Porsche Cayenne Turbo — посилили її та збільшили робочий хід.

