700-сильний гігант: у США створили надпотужний пікап для найсуворіших умов (фото)

Пікап Chevrolet Silverado 2026 отримав екстремальний заряджений варіант Goliath 700. Він оснащений 710-сильним V8 і підготовлений до найсуворіших умов.

Тюнінг Chevrolet Silverado виконало техаське ательє Hennessey Performance. Випустять лише сотню таких пікапів вартістю 139 900 доларів. Про це повідомляється на сайті компанії.

У Hennessey вирішили створити конкурента Ram 1500 TRX і Ford F-150 Raptor, якого в General Motors так і не випустили. За основу взяли позашляховий варіант Chevrolet Silverado ZR2, який із заводу підготовлений до бездоріжжя.

Пікап отримав посилені бампери і позашляхові шини Фото: Hennessey

Цифрове позначення у назві вказує на збільшену до 700 сил потужність 6,2-літрового V8. Це вдалося завдяки механічному компресору. Крутний момент зріс до 828 Н∙м, а розгін до 100 км/год тепер займає 4,2 с.

Потужність двигуна зросла до 700 сил Фото: Hennessey

Крім того, Hennessey Goliath 700 отримав спортивний вихлоп та посилену підвіску зі збільшеним кліренсом та адаптивними амортизаторами.

Новий Chevrolet Silverado Hennessey оснащений сталевими бамперами та 35-дюймовими позашляховими шинами, а також має додатковий сталевий захист днища.

У салоні встановили табличку з номером авто в серії Фото: Hennessey

До того ж, встановили карбоновий капот із повітрозабірником і додаткову діодну оптику, а в салоні з’явилися нові килимки і пам’ятна табличка з номером авто в серії.

