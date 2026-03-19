700-сильний гігант: у США створили надпотужний пікап для найсуворіших умов (фото)
Пікап Chevrolet Silverado 2026 отримав екстремальний заряджений варіант Goliath 700. Він оснащений 710-сильним V8 і підготовлений до найсуворіших умов.
Тюнінг Chevrolet Silverado виконало техаське ательє Hennessey Performance. Випустять лише сотню таких пікапів вартістю 139 900 доларів. Про це повідомляється на сайті компанії.
У Hennessey вирішили створити конкурента Ram 1500 TRX і Ford F-150 Raptor, якого в General Motors так і не випустили. За основу взяли позашляховий варіант Chevrolet Silverado ZR2, який із заводу підготовлений до бездоріжжя.
Цифрове позначення у назві вказує на збільшену до 700 сил потужність 6,2-літрового V8. Це вдалося завдяки механічному компресору. Крутний момент зріс до 828 Н∙м, а розгін до 100 км/год тепер займає 4,2 с.
Крім того, Hennessey Goliath 700 отримав спортивний вихлоп та посилену підвіску зі збільшеним кліренсом та адаптивними амортизаторами.
Новий Chevrolet Silverado Hennessey оснащений сталевими бамперами та 35-дюймовими позашляховими шинами, а також має додатковий сталевий захист днища.
До того ж, встановили карбоновий капот із повітрозабірником і додаткову діодну оптику, а в салоні з’явилися нові килимки і пам’ятна табличка з номером авто в серії.
