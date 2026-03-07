Купе BMW M4 перетворили на оригінальний спортивний пікап в австралійському стилі (фото)

Спорткар BMW M4 став основою для цікавого проєкту. Купе перетворили на оригінальний заряджений пікап потужністю понад 500 сил.

Оригінальний тюнінг BMW M4 виконало американське ательє Dinmann, яке спеціалізується на карбонових деталях для BMW. Проєкт назвали M4 Maloo — за аналогією з австралійським зарядженим пікапом Holden Maloo. Про це повідомляє сайт Motor1.

За основу для проєкту взяли 510-сильний BMW M4 Competition

За основу для доопрацювання вибрали купе BMW M4 Competition 2022 року в повнопривідному виконанні. У нього зрізали дах над задніми сидіннями та кришку багажника і утворили вантажну платформу з відкидним заднім бортом. Ззаду встановили невеликий спойлер.

Ззаду обладнали вантажну платформу

BMW M4 Competition зберіг 3,0-літрову рядну турбошістку потужністю, яка у стандартній версії розвиває 510 к. с. Двигун доповнили карбоновим впускним колектором та спортивним вихлопом.

Характеристики BMW M4 Maloo не розкривають. Стандартне купе здатне розігнатися до 100 км/год за 3,5 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 280 км/год.

Задній борт опускається

Зараз пікап BMW M4 виставили на продаж. За автомобіль із пробігом 12 тис. км просять 145 000 доларів.

