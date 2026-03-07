Купе BMW M4 превратили в оригинальный спортивный пикап в австралийском стиле (фото)
Спорткар BMW M4 стал основой для интересного проекта. Купе превратили в оригинальный заряженный пикап мощностью более 500 сил.
Оригинальный тюнинг BMW M4 выполнило американское ателье Dinmann, которое специализируется на карбоновых деталях для BMW. Проект назвали M4 Maloo — по аналогии с австралийским заряженным пикапом Holden Maloo. Об этом сообщает сайт Motor1.
За основу для доработки выбрали купе BMW M4 Competition 2022 года в полноприводном исполнении. У него срезали крышу над задними сиденьями и крышку багажника и образовали грузовую платформу с откидным задним бортом. Сзади установили небольшой спойлер.
BMW M4 Competition сохранил 3,0-литровую рядную турбошестерню мощностью, которая в стандартной версии развивает 510 л.с. Двигатель дополнили карбоновым впускным коллектором и спортивным выхлопом.
Характеристики BMW M4 Maloo не раскрывают. Стандартное купе способно разогнаться до 100 км/ч за 3,5 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 280 км/ч.
Сейчас пикап BMW M4 выставили на продажу. За автомобиль с пробегом 12 тыс. км просят 145 000 долларов.
