Купе BMW M4 превратили в оригинальный спортивный пикап в австралийском стиле (фото)

Спорткар BMW M4 стал основой для интересного проекта. Купе превратили в оригинальный заряженный пикап мощностью более 500 сил.

Оригинальный тюнинг BMW M4 выполнило американское ателье Dinmann, которое специализируется на карбоновых деталях для BMW. Проект назвали M4 Maloo — по аналогии с австралийским заряженным пикапом Holden Maloo. Об этом сообщает сайт Motor1.

За основу для проекта взяли 510-сильный BMW M4 Competition

За основу для доработки выбрали купе BMW M4 Competition 2022 года в полноприводном исполнении. У него срезали крышу над задними сиденьями и крышку багажника и образовали грузовую платформу с откидным задним бортом. Сзади установили небольшой спойлер.

Сзади оборудовали грузовую платформу

BMW M4 Competition сохранил 3,0-литровую рядную турбошестерню мощностью, которая в стандартной версии развивает 510 л.с. Двигатель дополнили карбоновым впускным коллектором и спортивным выхлопом.

Відео дня

Важно

Новый X5 и электрическая "тройка": BMW случайно раскрыла детали будущих моделей (фото)

Характеристики BMW M4 Maloo не раскрывают. Стандартное купе способно разогнаться до 100 км/ч за 3,5 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 280 км/ч.

Задний борт опускается

Сейчас пикап BMW M4 выставили на продажу. За автомобиль с пробегом 12 тыс. км просят 145 000 долларов.

Между прочим, недавно во время тестов заметили электрического преемника BMW X4.

Также Фокус рассказывал о самом дешевом пикапе Tesla Cybertruck.