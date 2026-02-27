Новый X5 и электрическая "тройка": BMW случайно раскрыла детали будущих моделей (фото)

Планы BMW по выпуску новых моделей на 2026-2027 годы стали известны широкой общественности. Компания по ошибке опубликовала секретную информацию о будущих новинках.

В документе, который якобы случайно обнародовало представительство BMW в США, указаны основные премьеры нынешнего и следующего года. Об этом сообщает сайт Motor1.

BMW X5 сменит поколение Фото: largus.fr

Всего в 2026-2027 годах BMW планирует выпустить примерно четыре десятка новых и обновленных моделей и модификаций. Изменения коснутся фактически всей линейки бренда.

Одной из важнейших премьер станет новый BMW X5 пятого поколения. Кроссовер изменится внешне и станет похожим на электромобиль BMW iX3. Ожидается расширение палитры модели — к бензиновым, дизельным и гибридным версиям присоединятся электромобиль BMW iX5 и модификация с водородными топливными элементами.

BMW i3 Фото: Autocar

Дебютирует и новый BMW 3 Series восьмой генерации, причем он получит новый заряженный вариант M350 xDrive на замену нынешнему M340i.

Мало того, у "тройки" появится электрический аналог BMW i3, созданный на платформе Neue Klasse. Он будет иметь и М-версию мощностью более 700 сил.

BMW M2 получит полноприводную версию BMW M2 получит полноприводную версию Фото: BMW

Еще одним представителем семейства Neue Klasse станет электрокроссовер BMW iX4 — более спортивный вариант модели iX3, который заменит BMW X4. Кроме того, дебютируют обновленный седан BMW 7 Series и полноприводный вариант купе BMW M2.

