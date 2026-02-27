Новый X5 и электрическая "тройка": BMW случайно раскрыла детали будущих моделей (фото)
Планы BMW по выпуску новых моделей на 2026-2027 годы стали известны широкой общественности. Компания по ошибке опубликовала секретную информацию о будущих новинках.
В документе, который якобы случайно обнародовало представительство BMW в США, указаны основные премьеры нынешнего и следующего года. Об этом сообщает сайт Motor1.
Всего в 2026-2027 годах BMW планирует выпустить примерно четыре десятка новых и обновленных моделей и модификаций. Изменения коснутся фактически всей линейки бренда.
Нужно ли вернуть льготную растаможку электромобилей, отмененную с 2026 года?
Одной из важнейших премьер станет новый BMW X5 пятого поколения. Кроссовер изменится внешне и станет похожим на электромобиль BMW iX3. Ожидается расширение палитры модели — к бензиновым, дизельным и гибридным версиям присоединятся электромобиль BMW iX5 и модификация с водородными топливными элементами.
Дебютирует и новый BMW 3 Series восьмой генерации, причем он получит новый заряженный вариант M350 xDrive на замену нынешнему M340i.Важно
Мало того, у "тройки" появится электрический аналог BMW i3, созданный на платформе Neue Klasse. Он будет иметь и М-версию мощностью более 700 сил.
Еще одним представителем семейства Neue Klasse станет электрокроссовер BMW iX4 — более спортивный вариант модели iX3, который заменит BMW X4. Кроме того, дебютируют обновленный седан BMW 7 Series и полноприводный вариант купе BMW M2.
Ранее Mercedes-Benz анонсировал три десятка новых моделей в 2026-2027 годах.
Также Фокус рассказывал о новых недорогих Ford для города.