Авто

Новый X5 и электрическая "тройка": BMW случайно раскрыла детали будущих моделей (фото)

логотип BMW
BMW презентует 40 новых моделей и модификаций в 2026-2027 годах | Фото: BMW

Планы BMW по выпуску новых моделей на 2026-2027 годы стали известны широкой общественности. Компания по ошибке опубликовала секретную информацию о будущих новинках.

В документе, который якобы случайно обнародовало представительство BMW в США, указаны основные премьеры нынешнего и следующего года. Об этом сообщает сайт Motor1.

BMW X5
BMW X5 сменит поколение
Фото: largus.fr

Всего в 2026-2027 годах BMW планирует выпустить примерно четыре десятка новых и обновленных моделей и модификаций. Изменения коснутся фактически всей линейки бренда.

Одной из важнейших премьер станет новый BMW X5 пятого поколения. Кроссовер изменится внешне и станет похожим на электромобиль BMW iX3. Ожидается расширение палитры модели — к бензиновым, дизельным и гибридным версиям присоединятся электромобиль BMW iX5 и модификация с водородными топливными элементами.

BMWi3
BMW i3
Фото: Autocar

Дебютирует и новый BMW 3 Series восьмой генерации, причем он получит новый заряженный вариант M350 xDrive на замену нынешнему M340i.

Мало того, у "тройки" появится электрический аналог BMW i3, созданный на платформе Neue Klasse. Он будет иметь и М-версию мощностью более 700 сил.

BMW M2
BMW M2 получит полноприводную версию BMW M2 получит полноприводную версию
Фото: BMW

Еще одним представителем семейства Neue Klasse станет электрокроссовер BMW iX4 — более спортивный вариант модели iX3, который заменит BMW X4. Кроме того, дебютируют обновленный седан BMW 7 Series и полноприводный вариант купе BMW M2.

Ранее Mercedes-Benz анонсировал три десятка новых моделей в 2026-2027 годах.

Также Фокус рассказывал о новых недорогих Ford для города.