Новая Fiesta и городской электрокроссовер: Ford выпустит линейку недорогих компактных авто

Ford возвращается к выпуску компактных и доступных моделей для города. Среди них будут как бензиновые авто, так и гибриды и электрокары.

О желании возобновить производство компактных автомобилей заявил СЕО Ford Джим Фарли. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Ford планирует пересмотреть стратегию, в которой делали ставку на кроссоверы, внедорожники и пикапы, поскольку они имеют большую маржу. Новые городские авто будут нацелены, в первую очередь, на европейский рынок, где компактные модели пользуются спросом.

Электрокар Renault 5 станет основой для нового Ford Fiesta Фото: Renault

"У нас также есть планы, захватывающие планы для Европы относительно наших легковых автомобилей, но мы будем очень осторожно действовать в определенных сегментах, используя наши сильные стороны, чтобы не только построить прибыльный бизнес легковых авто, но и поддержать прибыльность наших дилеров, чтобы они могли еще больше инвестировать в рост", — отметил Джим Фарли.

Відео дня

Как известно, массовый хэтчбек В-класса Ford Fiesta прекратили выпускать в 2023 году, а более крупный Focus — в 2025. К тому же, в 2022 году с производства сняли Ford Mondeo, поэтому сейчас единственной легковой моделью в линейке бренда в Европе и Северной Америке является спорткар Ford Mustang.

Важно

Ford готовит роскошного конкурента Range Rover и Mercedes G-Class: первые подробности

Впрочем, вскоре ситуация изменится и поможет в этом Renault. Новые партнеры предоставят электрическую платформу Ampr EV для будущих Ford. Новый Ford Fiesta создадут на базе электрокара Renault 5, а преемник Ford Puma будет собратом кроссовера Renault 4. Их запас хода достигнет 400 км. Подробности бензиновых и гибридных моделей пока держатся в секрете.

Ранее стало известно, что Ford готовит недорогой семейный седан, который может стать преемником Fusion/Mondeo.

Также Фокус рассказывал о доступном электропикапе Ford за $30 000.