Седан, кроссовер и пикап: Ford наполнит рынок новыми недорогими моделями

В линейке Ford появится ряд недорогих моделей разных классов. Для них готовят бензиновые двигатели и электрифицированные установки.

Разработку нового семейства доступных моделей подтвердил на встрече с дилерами в Лас-Вегасе руководитель подразделений Ford Blue и Model e Эндрю Фрик. Об этом сообщает издание Automotive News.

Новая линейка Ford будет представлена до 2030 года. Эндрю Фрик подчеркнул, что в ней будут сразу пять моделей стоимостью до 40 000 долларов.

Кроме того, он заявил, что эти Ford будут абсолютно новыми моделями. Для них придумают свежие названия, которые пока не встречаются в линейке автопроизводителя.

Известно, что первая в новом семействе моделей — доступный электрический пикап стоимостью примерно от 30 000 долларов. Его представят в 2027 году.

Также ожидается среднеразмерный седан, который может стать преемником Ford Mondeo/Fusion. Другие будущие модели — кроссоверы и вены. Для этих автомобилей готовят как бензиновые двигатели, так и гибридные и электрические установки.

