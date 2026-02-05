Nissan возродит знаменитую недорогую модель повышенной проходимости в измененном формате

Внедорожник Nissan Xterra вернется на рынок. Недорогая рамная модель станет электрифицированной.

Новый Nissan Xterra третьего поколения выйдет на рынок в 2028 году. Об этом сообщил изданию Automotive News один из североамериканских дилеров Nissan Скотт Смит.

Он рассказал, что на встрече с дилерами представители Nissan даже продемонстрировали фото Nissan Xterra 2028. Внедорожник сохранит черты предшественников, но при этом станет более брутальным. Скотт Смит назвал его внешность "радикальной" и сказал, что авто будет иметь широкую радиаторную решетку.

Nissan Xterra прекратили выпускать в 2015 году Фото: Nissan

Внедорожник Nissan Xterra построят на совершенно новой рамной платформе. Ее также будут использовать новый пикап Nissan Frontier и премиальная модель повышенной проходимости от Infiniti.

Также стало известно, что новый Nissan Xterra электрифицируют, то есть он будет доступен исключительно в гибридных и плагин-гибридных модификациях.

Стартовая цена Nissan Xterra составит примерно $40 000. Конкурентами модели будут Toyota 4Runner и Ford Bronco

Напомним, что рамный внедорожник Nissan Xterra выпускали с 1999 по 2015 год. Всего было продано более миллиона автомобилей двух поколений.

