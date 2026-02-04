Большие перемены: новый Mitsubishi Pajero 2026 показали до презентации (фото)

Обнародованы изображения Mitsubishi Pajero нового поколения. Рамный внедорожник отличается более зрелым дизайном и оснащен турбодизелем.

Новый Mitsubishi Pajero дебютирует в этом году — информацию уже неоднократно подтвердили представители японского автопроизводителя. Об этом сообщает издание Best Car.

Внедорожник будет иметь рамную конструкцию Фото: BestCarWeb

Изображение Mitsubishi Pajero 2026 создали на базе шпионских фото и официальных тизеров модели. Внедорожник отличается солидным дизайном с высоким капотом, изогнутой оконной линией и вертикальными задними стойками крыши.

Широкая решетка радиатора сочетается с Г-образными светодиодными фарами, а передний бампер довольно массивный. На крыше установлен немалый спойлер.

Ранее уже стало известно, что новый Mitsubishi Pajero построят на рамном шасси пикапа L200. Впрочем, пока не ясно, как будет называться модель: Mitsubishi Pajero или Pajero Sport.

Mitsubishi Pajero получит 204-сильный турбодизель Фото: BestCarWeb

Кроме того, собрат Mitsubishi L200 поделится с внедорожником 2,4-литровым турбодизелем мощностью 204 л.с., а также системой полного привода Super Select 4WD с понижающей передачей и блокировками дифференциалов.

Кстати, Mitsubishi совместно с производителем iPhone готовит недорогой 400-сильный электрокар.

Также Фокус рассказывал о новом внедорожнике Suzuki Jimny 2026.