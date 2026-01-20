Разгон до сотни за 4 с: Mitsubishi и производитель iPhone готовят недорогой электрокар (фото)

В линейке Mitsubishi появится компактный и недорогой электромобиль. Авто получит силовую установку мощностью более 400 сил и будет стартовать до 100 км/ч за 3,9 с.

Новый электромобиль Mitsubishi сейчас проходит испытания в Австралии и дебютирует во второй половине 2026 года. Об этом сообщает сайт Drive.com.au.

В основе авто будет лежать Foxtron Bria от Foxconn Фото: Foxconn

Электрокар Mitsubishi не будет самостоятельной моделью. Его разрабатывают совместно с тайваньской компанией Foxconn, которая известна тем, что на своих предприятиях производит iPhone для Apple. Название авто еще не известно, однако сообщается, что недавно в Mitsubishi зарегистрировали торговые марки ASX VR-e и ASX GT-e.

Важно

Представлен новый Mitsubishi L200 2026: он напоминает штурмовика из "Звездных войн" (фото)

В основе новинки будет лежать электромобиль Foxtron Bria — компактный 4,3-метровый хэтчбек С-класса с рубленым дизайном. Таким образом, новый Mitsubishi бросит вызов MG4 и Volkswagen ID.3.

Відео дня

Foxtron Bria предлагают в 229-сильной заднеприводной и 400-сильной полноприводной модификациях. Разгон до 100 км/ч занимает 6,8 и 3,9 с, соответственно.

Электрокар обещает быть недорогим Фото: Foxconn

Обе версии Foxtron Bria оснащены батареей емкостью 57,5 кВт∙ч. Запас хода составляет 466 км с полным приводом и 516 км — с задним. Цена Foxtronn Bria составляет от 28 700 до 36 400 долларов, так что родственный электромобиль Mitsubishi будет недорогим.

Кстати, в этом году дебютирует и новый Mitsubishi Pajero и его фото недавно опубликовали.

Также Фокус рассказывал о флагманском электромобиле Toyota с запасом хода 700 км.