Розгін до сотні за 4 с: Mitsubishi та виробник iPhone готують недорогий електрокар (фото)
У лінійці Mitsubishi з'явиться компактний і недорогий електромобіль. Авто отримає силову установку потужністю понад 400 сил і стартуватиме до 100 км/год за 3,9 с.
Новий електромобіль Mitsubishi зараз проходить випробування в Австралії та дебютує у другій половині 2026 року. Про це повідомляє сайт Drive.com.au.
Електрокар Mitsubishi не буде самостійною моделлю. Його розробляють спільно з тайванською компанією Foxconn, яка відома тим, що на своїх підприємствах виготовляє iPhone для Apple. Назва авто ще не відома, проте повідомляється, що нещодавно в Mitsubishi зареєстрували торгові марки ASX VR-e та ASX GT-e.
В основі новинки лежатиме електромобіль Foxtron Bria — компактний 4,3-метровий хетчбек С-класу з рубаним дизайном. Отже, новий Mitsubishi кине виклик MG4 та Volkswagen ID.3.
Foxtron Bria пропонують у 229-сильній задньопривідній та 400-сильній повнопривідній модифікаціях. Розгін до 100 км/год займає 6,8 та 3,9 с, відповідно.
Обидві версії Foxtron Bria оснащені батареєю ємністю 57,5 кВт∙год. Запас ходу становить 466 км із повним приводом та 516 км — із заднім. Ціна Foxtronn Bria становить від 28 700 до 36 400 доларів, отже споріднений електромобіль Mitsubishi буде недорогим.
До речі, цьогоріч дебютує і новий Mitsubishi Pajero і його фото нещодавно опублікували.
Також Фокус розповідав про флагманський електромобіль Toyota із запасом ходу 700 км.