Розгін до сотні за 4 с: Mitsubishi та виробник iPhone готують недорогий електрокар (фото)

У лінійці Mitsubishi з'явиться компактний і недорогий електромобіль. Авто отримає силову установку потужністю понад 400 сил і стартуватиме до 100 км/год за 3,9 с.

Новий електромобіль Mitsubishi зараз проходить випробування в Австралії та дебютує у другій половині 2026 року. Про це повідомляє сайт Drive.com.au.

В основі авто лежатиме Foxtron Bria від Foxconn Фото: Foxconn

Електрокар Mitsubishi не буде самостійною моделлю. Його розробляють спільно з тайванською компанією Foxconn, яка відома тим, що на своїх підприємствах виготовляє iPhone для Apple. Назва авто ще не відома, проте повідомляється, що нещодавно в Mitsubishi зареєстрували торгові марки ASX VR-e та ASX GT-e.

Важливо

Представлено новий Mitsubishi L200 2026: він нагадує штурмовика із "Зоряних воєн" (фото)

В основі новинки лежатиме електромобіль Foxtron Bria — компактний 4,3-метровий хетчбек С-класу з рубаним дизайном. Отже, новий Mitsubishi кине виклик MG4 та Volkswagen ID.3.

Відео дня

Foxtron Bria пропонують у 229-сильній задньопривідній та 400-сильній повнопривідній модифікаціях. Розгін до 100 км/год займає 6,8 та 3,9 с, відповідно.

Електрокар обіцяє бути недорогим Фото: Foxconn

Обидві версії Foxtron Bria оснащені батареєю ємністю 57,5 кВт∙год. Запас ходу становить 466 км із повним приводом та 516 км — із заднім. Ціна Foxtronn Bria становить від 28 700 до 36 400 доларів, отже споріднений електромобіль Mitsubishi буде недорогим.

До речі, цьогоріч дебютує і новий Mitsubishi Pajero і його фото нещодавно опублікували.

Також Фокус розповідав про флагманський електромобіль Toyota із запасом ходу 700 км.