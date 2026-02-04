Великі зміни: новий Mitsubishi Pajero 2026 показали до презентації (фото)
Оприлюднено зображення Mitsubishi Pajero нового покоління. Рамний позашляховик вирізняється більш зрілим дизайном і оснащений турбодизелем.
Новий Mitsubishi Pajero дебютує цьогоріч — інформацію вже неодноразово підтвердили представники японського автовиробника. Про це повідомляє видання Best Car.
Зображення Mitsubishi Pajero 2026 створили на базі шпигунських фото та офіційних тизерів моделі. Позашляховик вирізняється солідним дизайном із високим капотом, вигнутою віконною лінією та вертикальними задніми стійками даху.Важливо
Широка решітка радіатора поєднується з Г-подібними світлодіодними фарами, а передній бампер доволі масивний. На даху встановлено чималий спойлер.
Раніше вже стало відомо, що новий Mitsubishi Pajero збудують на рамному шасі пікапа L200. Утім, наразі не ясно, як називатиметься модель: Mitsubishi Pajero чи Pajero Sport.
Крім того, побратим Mitsubishi L200 поділиться з позашляховиком 2,4-літровим турбодизелем потужністю 204 к. с., а також системою повного приводу Super Select 4WD зі знижувальною передачею та блокуваннями диференціалів.
