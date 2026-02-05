Nissan відродить знамениту недорогу модель підвищеної прохідності в зміненому форматі

Позашляховик Nissan Xterra повернеться на ринок. Недорога рамна модель стане електрифікованою.

Новий Nissan Xterra третього покоління вийде на ринок у 2028 році. Про це повідомив виданню Automotive News один із північноамериканських дилерів Nissan Скотт Сміт.

Він розповів, що на зустрічі з дилерами представники Nissan навіть продемонстрували фото Nissan Xterra 2028. Позашляховик збереже риси попередників, але водночас стане брутальнішим. Скотт Сміт назвав його зовнішність "радикальною" і сказав, що авто матиме широку радіаторну решітку.

Nissan Xterra припинили випускати в 2015 році Фото: Nissan

Позашляховик Nissan Xterra збудують на абсолютно новій рамній платформі. Її також використовуватимуть новий пікап Nissan Frontier та преміальна модель підвищеної прохідності від Infiniti.

Також стало відомо, що новий Nissan Xterra електрифікують, тобто він буде доступний винятково в гібридних та плагін-гібридних модифікаціях.

Стартова ціна Nissan Xterra складе приблизно $40 000. Конкурентами моделі будуть Toyota 4Runner і Ford Bronco

Нагадаємо, що рамний позашляховик Nissan Xterra випускали з 1999 по 2015 рік. Усього продали понад мільйон автомобілів двох поколінь.

