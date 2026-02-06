Седан, кросовер та пікап: Ford наповнить ринок новими недорогими моделями

У лінійці Ford з'явиться низка недорогих моделей різних класів. Для них готують бензинові двигуни та електрифіковані установки.

Розробку нового сімейства доступних моделей підтвердив на зустрічі з дилерами у Лас-Вегасі керівник підрозділів Ford Blue та Model e Ендрю Фрік. Про це повідомляє видання Automotive News.

Нову лінійку Ford буде презентовано до 2030 року. Ендрю Фрік наголосив, що у ній будуть одразу п'ять моделей вартістю до 40 000 доларів.

Крім того, він заявив, що ці Ford будуть абсолютно новими моделями. Для них придумають свіжі назви, які наразі не зустрічаються у лінійці автовиробника.

Відомо, що перша у новому сімействі моделей — доступний електричний пікап вартістю приблизно від 30 000 доларів. Його представлять у 2027 році.

Також очікується середньорозмірний седан, який може стати наступником Ford Mondeo/Fusion. Інші майбутні моделі — кросовери та вен. Для цих автомобілів готують як бензинові двигуни, так і гібридні та електричні установки.

