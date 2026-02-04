Брутальний дизайн і 500 сил: представлено нетиповий заряджений пікап Ford (відео)

Пікап Ford F-250 отримав заряджену версію VelociRaptor 1200. Авто оснащене потужним дизельним V8 і підготовлене до серйозного бездоріжжя.

Тюнінг Ford F-250 виконали в знаменитому техаському ательє Hennessey Performance. Про проєкт, присвячений 250-річчю утворення США, розповіли на сайті компанії.

Hennessey VelociRaptor 1200 – нетиповий спортивний пікап, адже він оснащений турбодизелем. Великий 6,7-літровий V8 розвиває 500 к. с. та 1626 Н∙м. Крім того, пікап Ford F-250 отримав позашляхову підвіску від BDS із посиленими амортизаторами Fox та збільшеним на 127 мм кліренсом.

Пікап отримав 500-сильний дизельний V8 Фото: Hennessey

Відрізнити новий Ford F-250 Hennessey можна за сталевими бамперами з дугами, додатковою оптикою, новим випуклим капотом із повітрозабірниками та карбоновим декором. Стандартними є 37-дюймові позашляхові шини.

Посадку та висадку полегшують висувні підніжки. Салон Ford F-250 оздобили шкірою і алькантарою із контрастними червоними акцентами. Також постелили особливі килимки та додали пам’ятні таблички.

Салон оздобили шкірою та алькантарою Фото: Hennessey

Усього випустять лише 250 Hennessey VelociRaptor 1200. Ціна Ford F-250 після доопрацювання становить 117 535 доларів.

