Ford готовит роскошного конкурента Range Rover и Mercedes G-Class: первые подробности
Концерн Ford Motor планирует создать новый роскошный внедорожник. Рамную модель будут выпускать под брендом Lincoln.
Новый Lincoln могут презентовать через три-четыре года. Об этом сообщает сайт Autoweek, ссылаясь на источники в Ford Motor.
Дорогой премиальный внедорожник будет меньше рамного Lincoln Navigator и подобен по размерам кроссоверу Corsair, то есть его длина составит примерно 4,8-4,9 м.
Новый внедорожник Lincoln также будет рамным, однако платформу для него позаимствуют не у Lincoln Navigator, а у Ford Bronco нынешнего или следующего поколения.Важно
Автомобиль будет иметь два ряда сидений, то есть будет несколько более доступным конкурентом Range Rover и Mercedes G-Class. Как и соперники, внедорожник будет роскошным, но не будет бояться бездорожья.
Скорее всего, рамный внедорожник Lincoln получит бензиновый V6 твин-турбо из линейки Ford Bronco, однако не исключено, что появится и гибридная модификация.
Кроме того, сообщается, что новый Lincoln может быть даже несколько дороже Navigator, который стоит от 94,8 тыс. долларов в базовой комплектации.
Также Фокус рассказывал о 980-сильном внедорожном купе Mercedes G-Class.