Ford готує розкішного конкурента Range Rover та Mercedes G-Class: перші подробиці

Ford Bronco
Ford Bronco стане основою для нового позашляховика Lincoln | Фото: Ford

Концерн Ford Motor планує створити новий розкішний позашляховик. Рамну модель випускатимуть під брендом Lincoln.

Новий Lincoln можуть презентувати через три-чотири роки. Про це повідомляє сайт Autoweek, посилаючись на джерела в Ford Motor.

Дорогий преміальний позашляховик буде меншим за рамний Lincoln Navigator і подібний за розмірами до кросовера Corsair, тобто його довжина складе приблизно 4,8-4,9 м.

Новий позашляховик Lincoln також буде рамним, проте платформу для нього запозичать не в Lincoln Navigator, а в Ford Bronco нинішнього або наступного покоління.

Тест-драйв Range Rover Velar: джентльмен, який не боїться бруду
Тест-драйв Range Rover Velar: джентльмен, який не боїться бруду

Автомобіль матиме два ряди сидінь, тобто буде дещо доступнішим конкурентом Range Rover та Mercedes G-Class. Як і суперники, позашляховик буде розкішним, але не боятиметься бездоріжжя.

Скоріше за все, рамний позашляховик Lincoln отримає бензиновий V6 твін-турбо із лінійки Ford Bronco, проте не виключено, що з’явиться і гібридна модифікація.

Крім того, повідомляється, що новий Lincoln може бути навіть дещо дорожчим за Navigator, який коштує від 94,8 тис. доларів у базовій комплектації.

