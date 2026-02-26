Нова Fiesta і міський електрокросовер: Ford випустить лінійку недорогих компактних авто

Ford повертається до випуску компактних та доступних моделей для міста. Серед них будуть як бензинові авто, так і гібриди та електрокари.

Про бажання відновити виробництво компактних автомобілів заявив СЕО Ford Джим Фарлі. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Ford планує переглянути стратегію, в якій робили ставку на кросовери, позашляховики та пікапи, оскільки вони мають більшу маржу. Нові міські авто будуть націлені, у першу чергу, на європейський ринок, де компактні моделі користуються попитом.

Електрокар Renault 5 стане основою для нового Ford Fiesta Фото: Renault

"У нас також є плани, захоплюючі плани для Європи щодо наших легкових автомобілів, але ми будемо дуже обережно діяти в певних сегментах, використовуючи наші сильні сторони, щоб не лише побудувати прибутковий бізнес легкових авто, але й підтримати прибутковість наших дилерів, щоб вони могли ще більше інвестувати в зростання", — зазначив Джим Фарлі.

Як відомо, масовий хетчбек В-класу Ford Fiesta припинили випускати в 2023 році, а більший Focus — у 2025. До того ж, у 2022 році з виробництва зняли Ford Mondeo, тому зараз єдиною легковою моделлю в лінійці бренду в Європі та Північній Америці є спорткар Ford Mustang.

Утім, невдовзі ситуація зміниться і допоможе в цьому Renault. Нові партнери нададуть електричну платформу Ampr EV для майбутніх Ford. Новий Ford Fiesta створять на базі електрокара Renault 5, а наступник Ford Puma буде побратимом кросовера Renault 4. Їх запас ходу сягне 400 км. Подробиці бензинових та гібридних моделей поки тримають у секреті.

Раніше стало відомо, що Ford готує недорогий сімейний седан, який може стати наступником Fusion/Mondeo.

Також Фокус розповідав про доступний електропікап Ford за $30 000.