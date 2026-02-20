Дешева альтернатива Tesla Cybertruck: розсекречено електропікап Ford за $30 000 (відео)
Ford опублікував тизери нового доступного електропікапа. Авто вирізняється оригінальним дизайном.
Електричний пікап Ford дебютує в 2027 році та коштуватиме приблизно 30 000 доларів. Не виключено, що його назвуть Ranchero – на честь пікапа 60-70-х років. Про це повідомляє сайт Carscoops.
На зображеннях видно, що електромобіль Ford Ranchero вирізняється рубаним дизайном із тонкими діодними фарами. Утім, він усе ж не такий радикальний, як Tesla Cybertruck, а також має продуману аеродинаміку кузова та днища, що дозволило збільшити запас ходу на 80 км.Важливо
До того ж, нова модель буде компактнішою, аніж Cybertruck чи Ford F-150 Lightning. Це буде невеликий пікап, збудований на новій платформі з несучим кузовом. У конструкції активно використаний алюміній. Також відомо, що електрокар оснастять літій-залізо-фосфатною (LFP) батареєю.
Одним із розробників моделі є колишній інженер Tesla Алан Кларк. Здешевити електромобіль Ford допоможуть сучасні технології виробництва: збирання авто методом гігакастингу (із крупних компонентів) та 48-вольтна архітектура, яка зменшує кількість електропроводки.
Раніше стало відомо, що пікап Ford стане представником нової лінійки недорогих моделей.
