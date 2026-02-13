Маленький "Гелендваген" и электрокар на 1 МВт: Mercedes наводнит рынок 30 новыми моделями

Mercedes-Benz начинает кардинальное обновление модельного ряда. Ожидаются младший брат Mercedes G-Class, самая доступная модель и мощные электрокары от AMG.

В 2026-2027 годах Mercedes представит сразу три десятка новых моделей и модификаций. Такие планы озвучило руководство немецкого концерна на ежегодной итоговой пресс-конференции, сообщает сайт Motor1.

В этом году ожидаются 16 новых Mercedes-Benz (включая роскошные Mercedes-Maybach и спортивные AMG), причем семь моделей презентуют в течение ближайших трех месяцев.

Всего на 2026-2027 планируются три десятка премьер Фото: Mercedes-Benz

На данный момент подробности всех новых Mercedes неизвестны, однако информация о некоторых моделях все же есть. Старт обновлению линейки дал флагманский седан Mercedes S-Class 2026.

Важно

В Ровно появился эксклюзивный электрокроссовер Maybach за 10 миллионов (фото)

В частности, в 2026 году дебютируют новые кроссовер Mercedes GLA и минивэн V-Class, а также экстремальный электромобиль Mercedes-AMG GT XX мощностью 1 мегаватт (1360 л. с.). В линейку Mercedes G-Class вернется кабриолет, а купе Mercedes CLE получит заряженную версию с V8.

Відео дня

Mercedes-AMG GT XX получит силовую установку мощностью 1 мегаватт Фото: Mercedes-Benz

Кроме того, плановое обновление в этом году ожидает Mercedes C-Class, GLS, EQS и EQS SUV. На 2027 год запланированы премьеры младшего брата "Гелендвагена", преемника самой доступной модели Mercedes A-Class, а также сверхмощного 1000-сильного электрокроссовера от Mercedes-AMG.

Между прочим, в производство планируют вернуть культовый Mercedes W126 80-х, причем он получит двигатель V12.

Также Фокус рассказывал о новом заряженном кроссовере Mercedes-AMG с дрифт-режимом.