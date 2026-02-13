Маленький "Гелендваген" і електрокар на 1 МВт: Mercedes наповнить ринок 30 новими моделями

Mercedes-Benz починає кардинальне оновлення модельного ряду. Очікуються молодший брат Mercedes G-Class, найдоступніша модель та потужні електрокари від AMG.

У 2026-2027 роках Mercedes представить одразу три десятки нових моделей та модифікацій. Такі плани озвучило керівництво німецького концерну на щорічній підсумковій пресконференції, повідомляє сайт Motor1.

Цьогоріч очікуються 16 нових Mercedes-Benz (включно з розкішними Mercedes-Maybach та спортивними AMG), причому сім моделей презентують упродовж найближчих трьох місяців.

Усього на 2026-2027 плануються три десятки прем'єр Фото: Mercedes-Benz

Наразі подробиці всіх нових Mercedes невідомі, проте інформація про деякі моделі все ж є. Старт оновленню лінійки дав флагманський седан Mercedes S-Class 2026.

Важливо

У Рівному з'явився ексклюзивний електрокросовер Maybach за 10 мільйонів (фото)

Зокрема, у 2026 році дебютують нові кросовер Mercedes GLA та мінівен V-Class, а також екстремальний електромобіль Mercedes-AMG GT XX потужністю 1 мегават (1360 к. с.). У лінійку Mercedes G-Class повернеться кабріолет, а купе Mercedes CLE отримає заряджену версію із V8.

Відео дня

Mercedes-AMG GT XX отримає силову установку потужністю 1 мегават Фото: Mercedes-Benz

Крім того, планове оновлення цьогоріч очікує на Mercedes C-Class, GLS, EQS та EQS SUV. На 2027 рік заплановані прем'єри молодшого брата "Гелендвагена", наступника найдоступнішої моделі Mercedes A-Class, а також надпотужного 1000-сильного електрокросовера від Mercedes-AMG.

Між іншим, у виробництво планують повернути культовий Mercedes W126 80-х, причому він отримає двигун V12.

Також Фокус розповідав про новий заряджений кросовер Mercedes-AMG із дрифт-режимом.