Дрифт-режим і 4,2 с до сотні: дебютував новий заряджений кросовер Mercedes (фото)

Кросовер Mercedes GLC отримав нову заряджену версію від AMG. Вона отримала нову турбошістку на 449 сил і здатна розвинути 270 км/год.

Новий Mercedes-AMG GLC53 надійде у продаж за кілька місяців. Його подробиці розкрили на офіційному сайті німецького автовиробника.

Разом зі стандартною версією пропонують крос-купе Фото: Mercedes-Benz

На відміну від чотирициліндрового молодшого Mercedes-AMG GLC43, кросовер отримав 3,0-літрову рядну турбошістку, яка розвиває 449 к. с. та 640 Н∙м. Ще 23 к. с. та 205 Н∙м тимчасово додає "м'яка" гібридна установка. Встановлено і спортивний вихлоп.

Розгін до 100 км/год займає 4,2 с Фото: Mercedes-Benz

Із 9-ступінчастим автоматом заряджений кросовер Mercedes GLC здатен розігнатися до 100 км/год за 4,2 с, а його максимальна швидкість може бути обмежена на 250 або 270 км/год. Середня витрата пального — 9,2-9,9 л/100 км, залежно від версії.

В арсеналі Mercedes-AMG GLC53 — спортивний задній диференціал, підвіска з адаптивними амортизаторами та керовані задні колеса. Діаметр гальм збільшили до 390 мм спереду та 360 мм ззаду. А ще це перший кросовер Mercedes із режимом для дрифту.

Кросовер отримав дрифт-режим Фото: Mercedes-Benz

Відрізнити новий Mercedes-AMG GLC53 від стандартної версії кросовера можна за фірмовою "пащею" решітки радіатора AMG, агресивнішими бамперами, обвісом та спойлером. Стандартними є 20-дюймові диски.

Кросовер отримав спортивні крісла Фото: Mercedes-Benz

Заряджений кросовер Mercedes GLC запропонують у стандартному виконанні або як крос-купе. У салоні встановлені спортивні кермо та сидіння.

