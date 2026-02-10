Дрифт-режим и 4,2 с до сотни: дебютировал новый заряженный кроссовер Mercedes (фото)
Кроссовер Mercedes GLC получил новую заряженную версию от AMG. Она получила новую турбошестерню на 449 сил и способна развить 270 км/ч.
Новый Mercedes-AMG GLC53 поступит в продажу через несколько месяцев. Его подробности раскрыли на официальном сайте немецкого автопроизводителя.
В отличие от четырехцилиндрового младшего Mercedes-AMG GLC43, кроссовер получил 3,0-литровую рядную турбошестерню, которая развивает 449 л.с. и 640 Н∙м. Еще 23 л.с. и 205 Н∙м временно добавляет "мягкая" гибридная установка. Установлен и спортивный выхлоп.
С 9-ступенчатым автоматом заряженный кроссовер Mercedes GLC способен разогнаться до 100 км/ч за 4,2 с, а его максимальная скорость может быть ограничена на 250 или 270 км/ч. Средний расход топлива — 9,2-9,9 л/100 км, в зависимости от версии.
В арсенале Mercedes-AMG GLC53 — спортивный задний дифференциал, подвеска с адаптивными амортизаторами и управляемые задние колеса. Диаметр тормозов увеличили до 390 мм спереди и 360 мм сзади. А еще это первый кроссовер Mercedes с режимом для дрифта.
Отличить новый Mercedes-AMG GLC53 от стандартной версии кроссовера можно по фирменной "пасти" решетки радиатора AMG, более агрессивным бамперам, обвесу и спойлеру. Стандартными являются 20-дюймовые диски.
Заряженный кроссовер Mercedes GLC предложат в стандартном исполнении или как кросс-купе. В салоне установлены спортивные руль и сиденья.
Между прочим, недавно презентовали новый Mercedes S-Class 2026 с более выразительным дизайном и более современным салоном.
Также Фокус рассказывал, что знаменитый Mercedes W126 80-х вернут в производство и оснастят 7,5-литровым V12.