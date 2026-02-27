Новий X5 і електрична "трійка": BMW випадково розкрила деталі майбутніх моделей (фото)

Плани BMW з випуску нових моделей на 2026-2027 роки стали відомі широкому загалу. Компанія помилково опублікувала секретну інформацію про майбутні новинки.

У документі, який нібито випадково оприлюднило представництво BMW у США, зазначені основні прем'єри нинішнього та наступного року. Про це повідомляє сайт Motor1.

BMW X5 змінить покоління Фото: largus.fr

Усього в 2026-2027 роках BMW планує випустити приблизно чотири десятки нових та оновлених моделей і модифікацій. Зміни торкнуться фактично всієї лінійки бренду.

Однією із найважливіших прем'єр стане новий BMW X5 п'ятого покоління. Кросовер зміниться зовні та стане схожим на електромобіль BMW iX3. Очікується розширення палітри моделі — до бензинових, дизельних та гібридних версій приєднаються електромобіль BMW iX5 та модифікація з водневими паливними елементами.

BMW i3 Фото: Autocar

Дебютує і новий BMW 3 Series восьмої генерації, причому він отримає новий заряджений варіант M350 xDrive на заміну нинішньому M340i.

Мало того, у "трійки" з'явиться електричний аналог BMW i3, створений на платформі Neue Klasse. Він матиме і М-версію потужністю понад 700 сил.

BMW M2 отримає повнопривідну версію Фото: BMW

Ще одним представником сімейства Neue Klasse стане електрокросовер BMW iX4 — спортивніший варіант моделі iX3, який замінить BMW X4. Крім того, дебютують оновлений седан BMW 7 Series та повнопривідний варіант купе BMW M2.

Раніше Mercedes-Benz анонсував три десятки нових моделей у 2026-2027 роках.

Також Фокус розповідав про нові недорогі Ford для міста.