Не впізнати: новий електромобіль BMW i3 вперше показали на публіці (фото)
BMW готує новий електромобіль i3 — його презентують за рік. Відроджена модель не матиме нічого спільного з оригінальним міським хетчбеком, який припинили випускати в 2022 році.
Прототип BMW i3 2026 продемонстрували під час презентації електрокросовера iX3. Річ у тім, що обидві моделі належать до нової лінійки Neue Klasse. Про це повідомляє видання Autocar.
Новий BMW i3 – не сітікар, як його тезка, а електрична альтернатива 3 Series. Примітно, що седан D-класу випускатимуть паралельно з бензиновою "трійкою".
Електрокар показали в камуфляжі, проте видно, що він витриманий у тому ж стилі, що й кросовер BMW iХ3. Передня частина витримана в дусі класичних BMW 70-х років. Як і в iX3, у салоні встановлять тонкий дисплей на всю ширину передньої панелі.
Саме електромобіль BMW iХ3 стане донором платформи та силових установок для седана. Це значить, що новий BMW i3 матиме 469-сильну двомоторну версію із великою батареєю на 107,8 кВт∙год та запасом ходу понад 800 км. Платформа Neue Klasse підтримуватиме швидку зарядку потужністю 400 кВт.
Крім того, очікується спортивний варіант i3 M, який стане електричним аналогом BMW M3. Він отримає чотири мотори загальною потужністю 1 Мегаватт, тобто 1360 сил.
До речі, нещодавно дебютувало відроджене купе Honda Prelude, яке стало гібридом.
Також Фокус розповідав про новий флагманський електромобіль Volvo.