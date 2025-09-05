Не узнать: новый электромобиль BMW i3 впервые показали на публике (фото)

BMW готовит новый электромобиль i3 — его презентуют через год. Возрожденная модель не будет иметь ничего общего с оригинальным городским хэтчбеком, который прекратили выпускать в 2022 году.

Прототип BMW i3 2026 продемонстрировали во время презентации электрокроссовера iX3. Дело в том, что обе модели относятся к новой линейке Neue Klasse. Об этом сообщает издание Autocar.

Новый BMW i3 — не ситикар, как его тезка, а электрическая альтернатива 3 Series. Примечательно, что седан D-класса будет выпускаться параллельно с бензиновой "тройкой".

1360-сильный BMW i3 M Фото: cochespias.net

Электрокар показали в камуфляже, однако видно, что он выдержан в том же стиле, что и кроссовер BMW iХ3. Передняя часть выдержана в духе классических BMW 70-х годов. Как и в iX3, в салоне установят тонкий дисплей во всю ширину передней панели.

Именно электромобиль BMW іХ3 станет донором платформы и силовых установок для седана. Это значит, что новый BMW i3 будет иметь 469-сильную двухмоторную версию с большой батареей на 107,8 кВт∙ч и запасом хода более 800 км. Платформа Neue Klasse будет поддерживать быструю зарядку мощностью 400 кВт.

Кроме того, ожидается спортивный вариант i3 M, который станет электрическим аналогом BMW M3. Он получит четыре мотора общей мощностью 1 Мегаватт, то есть 1360 сил.

