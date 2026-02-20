Подешевел на $20 000: представлен самый доступный пикап Tesla Cybertruck (фото)

Линейку Tesla Cybertruck 2026 пополнила новая самая доступная версия. Электропикап сохранил мощную силовую установку.

Цена Tesla Cybertruck Dual Motor AWD стартует с 59 990 долларов, то есть это самый дешевый вариант модели с момента старта ее производства. Подробности новинки раскрыли на сайте Tesla.

Новая Tesla Cybertruck Dual Motor AWD сохранила стандартную двухмоторную установку на 600 л. с. и 1008 Нм, а также батарею емкостью 123 кВтч. Электропикап способен разогнаться до 100 км/ч за 4,1 с и преодолеть 523 км без подзарядки. Однако, его грузоподъемность снизили с 1130 до 910 кг, а массу буксируемого прицепа — с 5 до 3,4 тонн.

Базовый вариат отличается 18-дюймовыми стальными колесами Фото: Tesla

Электромобиль Tesla Cybertruck не имеет пневмоподвески, однако получил адаптивные амортизаторы и сохранил управляемые задние колеса. Отличить его можно по 18-дюймовым стальным колесам.

Салон отделали тканью вместо экокожи, а комплектация лишилась вентиляции передних и подогрева задних сидений. При этом подогрев кресел первого ряда и электропривод крышки-роллеты кузова оставили.

Примечательно, что богато оснащенная Tesla Cybertruck Dual Motor AWD осталась в продаже и ее цена неизменна — 79 990 долларов. А вот топовый трехмоторный вариант Cyberbeast подешевел на 15 000 долларов — до $99 900.

Салон Tesla Cybertruck украсили тканью Фото: Tesla

Впрочем, стоит напомнить, что во время презентации модели в 2019 году Илон Маск отметил, что цена Tesla Cybertruck в базовой одномоторной версии составит 39 900 долларов, в двухмоторном варианте — $49 900, а в трехмоторном — $69 900.

Между прочим, Ford вскоре презентует дешевый аналог Tesla Cybertruck за 30 000 долларов.

Также Фокус писал, что в РФ сплагиатили дизайн Tesla Cybertruck для нового фургона.