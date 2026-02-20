Подешевшав на $20 000: представлено найдоступніший пікап Tesla Cybertruck (фото)

Лінійку Tesla Cybertruck 2026 поповнила нова найдоступніша версія. Електропікап зберіг потужну силову установку.

Ціна Tesla Cybertruck Dual Motor AWD стартує з 59 990 доларів, тобто це найдешевший варіант моделі з моменту старту її виробництва. Подробиці новинки розкрили на сайті Tesla.

Нова Tesla Cybertruck Dual Motor AWD зберегла стандартну двомоторну установку на 600 к. с. і 1008 Нм, а також батарею ємністю 123 кВтгод. Електропікап здатен розігнатися до 100 км/год за 4,1 с і подолати 523 км без підзарядки. Одначе, його вантажопідйомність зменшили з 1130 до 910 кг, а масу буксированого причепу — з 5 до 3,4 тонн.

Базовий варіат вирізняється 18-дюймовими сталевими колесами Фото: Tesla

Електромобіль Tesla Cybertruck не має пневмопідвіски, проте отримав адаптивні амортизатори та зберіг керовані задні колеса. Відрізнити його можна за 18-дюймовими сталевими колесами.

Відео дня

Важливо

Не минуло й 10 років: Tesla починає повноцінне виробництво вантажівки Semi (фото)

Салон оздобили тканиною замість екошкіри, а комплектація втратила вентиляцію передніх і підігрів задніх сидінь. При цьому підігрів крісел першого ряду та електропривід кришки-ролети кузова залишили.

Примітно, що багато оснащена Tesla Cybertruck Dual Motor AWD залишилася у продажу і її ціна незмінна — 79 990 доларів. А от топовий тримоторний варіант Cyberbeast подешевшав на 15 000 доларів — до $99 900.

Салон Tesla Cybertruck оздобили тканиною Фото: Tesla

Утім, варто нагадати, що під час презентації моделі у 2019 році Ілон Маск зазначив, що ціна Tesla Cybertruck у базовій одномоторній версії складе 39 900 доларів, у двомоторному варіанті — $49 900, а в тримоторному — $69 900.

Між іншим, Ford невдовзі презентує дешевий аналог Tesla Cybertruck за 30 000 доларів.

Також Фокус писав, що в РФ сплагіатили дизайн Tesla Cybertruck для нового фургона.